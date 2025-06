GNW-News: Synchronoss erhält Zertifizierung für das EU-US-Datenschutzrahmenwerk

^BRIDGEWATER, New Jersey, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (?Synchronoss") (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen im Bereich persönlicher Cloud-Plattformen für die Telekommunikation, hat heute bekanntgegeben, dass es die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzrahmen (Data Privacy Framework, DPF) erhalten hat, der vom US- Handelsministerium verwaltet wird. Das DPF ist ein transatlantischer Datenübertragungsmechanismus, der es in den USA ansässigen Organisationen ermöglicht, personenbezogene Daten aus der Europäischen Union unter Einhaltung der europäischen Datenschutzgesetze, wie etwa der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zu empfangen und zu verarbeiten. Der Rahmen bietet robuste Sicherheitsvorkehrungen, Durchsetzungsmechanismen und Rechtsbehelfe, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten auch bei der Übertragung außerhalb der EU geschützt bleiben. Die DPF-Zertifizierung unterstreicht das langjährige Engagement von Synchronoss für internationale Datenschutzstandards und stärkt seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Tier-1-Telekommunikationsbetreiber auf der ganzen Welt. ?Privatsphäre und Datenschutz sind die Grundlage unserer Mission als White- Label-Cloud-Anbieter", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. ?Die Erlangung der DPF-Zertifizierung baut auf unserem globalen Compliance-Rahmenwerk auf und bekräftigt unser Versprechen, sichere, skalierbare und verbraucherfreundliche Cloud-Lösungen bereitzustellen, die den höchsten Vertrauensstandards entsprechen." ?Unsere DPF-Zertifizierung spiegelt mehr als nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wider. Sie demonstriert auch unser unerschütterliches Engagement für eine verantwortungsvolle Datenverwaltung", fügt Mark Denihan, Chief Privacy Officer bei Synchronoss, hinzu. ?Für unsere europäischen Partner bietet der Datenschutzrahmen die Gewissheit, dass grenzüberschreitende Übertragungen personenbezogener Daten unter Einhaltung der höchsten Standards hinsichtlich Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit durchgeführt werden. Diese Werte sind ein Kennzeichen des globalen Engagements von Synchronoss für vertrauenswürdige Datenpraktiken." Eine Vertrauensgrundlage Der EU-US-DPF legt rechtlich durchsetzbare Sicherheitsvorkehrungen für die Übermittlung personenbezogener Daten von EU-Bürgern an zertifizierte US- Organisationen fest. Dies ist insbesondere im europäischen Raum von entscheidender Bedeutung, wo digitale Souveränität und ethischer Umgang mit Daten von größter Bedeutung sind. Die erfolgreiche Zertifizierung von Synchronoss bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl HR- als auch Nicht- HR-Daten in grenzüberschreitenden Kontexten verantwortungsvoll zu verwalten und die Datenschutzerwartungen globaler Partner zu erfüllen. Durch die zusätzliche DPF-Zertifizierung stärkt Synchronoss seinen umfassenden Compliance-Rahmen weiter. Diese Errungenschaft ergänzt die etablierte Reihe globaler Referenzen von Synchronoss, darunter SOC 2 Typ II für Datensicherheit und -integrität, ISO 27001 für Informationssicherheitsmanagement und unabhängige Datenschutzvalidierung durch TRUST/e. Zusammengenommen spiegeln diese Zertifizierungen eine proaktive und nachhaltige Investition in den Datenschutz sowie eine robuste globale Datenschutzinfrastruktur wider. Die DPF-Zertifizierung von Synchronoss können Sie im Register des US- Handelsministeriums einsehen: https://www.dataprivacyframework.gov (https://www.dataprivacyframework.gov/) Weitere Informationen zu Synchronoss und seinen globalen Verpflichtungen in Bezug auf Datenschutz und Compliance finden Sie unter: www.synchronoss.com/cloud-security/ (http://www.synchronoss.com/cloud-security/) Über Synchronoss Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter persönlicher Cloud-Lösungen, ermöglicht Dienstanbietern, sichere und sinnvolle Verbindungen mit ihren Abonnenten herzustellen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform vereinfacht Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und anderen fortschrittlichen Funktionen, was zu verbesserten Einnahmequellen, geringeren Ausgaben und einer schnelleren Markteinführung führt. Millionen von Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie unter www.synchronoss.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jvTQESGVAhV4VHqngRDFMYDHcAYn4TuSm_JZ 0jUVBNmL2Qn_5--HMDCCTnHuAjBvaB4lMlVJUuj1eTIb82Im_Mx61J45Mq4JXNyPM3LCTVfFybcVGWrU neyrYumq39DvEFSEZPNaHjkp6QAD22ZFJ01E3psjXxjUbYWaLW3ENaYDGNhY2RPaTWYkxRJWsKQkxF9T AsjV3L8Ass_zI4t-rsVXBYjebs5vRQVC3Mrgcd3SUqDPUBK3MrtG46BKeXvf3T731-9hSkKluuJe7b32 Dg==), wie unsere Cloud-Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu definieren. Medienkontakt: Domenick Cilea Springboard dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com) Anlegerkontakt: Ryan Gardella ICR INC. ryan.gardella@icrinc.com (mailto:ryan.gardella@icrinc.com) °