Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Nahostkrieg

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Nahostkrieg:

"Ob ihm im Krieg mit dem Iran nun doch der große Coup gelingt? Ob die jetzt schon brüchige Waffenruhe am Ende doch zu mehr Stabilität führt? Wer würde es nicht hoffen. Doch die Skepsis überwiegt. Eine Friedensordnung lässt sich nicht herbeibomben. Trumps Militäroperation war eine Demonstration militärischer Stärke. Als Friedensstifter darf er sich erst inszenieren, wenn er einen Plan für eine politische Lösung präsentiert. Einen wirklichen Gewinner gibt es allerdings: Benjamin Netanjahu. Er hat es geschafft, Trump gegen dessen erklärten Willen in den Krieg zu ziehen. Er hat die Empörung über die humanitäre Lage im Gazastreifen in der internationalen Aufmerksamkeit auf die hinteren Plätze verdrängt. Vor allem hat er tatsächlich die Chance, die Machtposition seines Landes in der Region auszubauen."/DP/jha