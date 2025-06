Schüler aus Hessen gewinnen Deutschen Gründerpreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Große Freude in Nordhessen: Ein Team der Beruflichen Schulen Eschwege hat den Deutschen Gründerpreis für Schüler gewonnen. Das Bundesfinale fand erstmals in Frankfurt am Main statt.

Die Geschäftsidee der vier Gewinner trägt den Namen "Intima". Dahinter verbirgt sich eine App zur Aufklärung über das Thema Verhütung. Das Konzept stellten die Schüler mit einem Live-Pitch im Städel Museum vor.

Die Applikation schaffe einen sicheren und anonymen Raum für junge Menschen, in dem sie Antworten auf Fragen zu den Themen Sexualität und Verhütung bekommen, begründete die Jury die Preisvergabe. Es handele sich um eine "tolle Lösung für ein Tabuthema".

Bundesweit nahmen rund 3.200 Schülerinnen und Schüler in 770 Teams am Gründerpreis 2025 teil, erklärten die Veranstalter in einer Mitteilung. Das Quartett aus Eschwege wird nun im ZDF-Hauptstadtstudio ausgezeichnet. Der Gründerpreis für Schüler wird jährlich seit 1999 vergeben./tis/DP/jha