Sozialist könnte Bürgermeister der Finanzmetropole New York werden

New York (Reuters) - Der weltweit führende Finanzplatz New York City könnte künftig von einem Sozialisten regiert werden.

Der frühere Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, räumte am Dienstagabend (Ortszeit) seine Niederlage bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei um den Bürgermeisterposten in der Metropole ein. Er unterlag ersten Ergebnissen zufolge dem lokalen Abgeordneten Zohran Mamdani bei der sogenannten Primary. Der 33-Jährige bezeichnet sich als demokratischen Sozialisten. Er kann nun mit der Nominierung als Bürgermeisterkandidat seiner Partei rechnen.

Nach Auszählung von etwa 87 Prozent der Stimmen lag Mamdani nach Medienberichten mit 43,6 Prozent auf Platz ein. Der 67-jährige Polit-Veteran Cuomo, der vier Jahre nach seinem Rücktritt als Gouverneur aufgrund von Vorwürfen sexueller Belästigung ein Comeback versuchte, folgte mit gut 36 Prozent. Die neun weiteren Kandidaten lagen dahinter. Das endgültige Ergebnis dürfte jedoch voraussichtlich frühestens nächste Woche feststehen.

Der derzeitige Bürgermeister Eric Adams will als Unabhängiger ebenfalls bei der im November anstehenden Wahl antreten. Der ehemalige Demokrat steht nach eine Reihe von Korruptionsskandalen in der Kritik. Der republikanische Kandidat ist Curtis Sliwa, ein Radiomoderator, der vor allem als Gründer der Anti-Kriminalitätspatrouille Guardian Angels bekannt ist und 2021 gegen Adams verlor.

Mamdani, ein Muslim, wurde in Uganda in eine Familie indischer Abstammung geboren. Er sitzt im Parlament des New Yorker Bezirks Queens. Für seine Kampagne konnte sich Mamdani die Unterstützung von Senator Bernie Sanders und der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez sichern, den linken Aushängeschildern der Demokraten. Cuomo wurde vom ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg unterstützt.

