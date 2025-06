US-Notenbanker gegen schnelle Zinssenkung - "Haltung ist angemessen"

Washington (Reuters) - Ein führender US-Notenbanker sieht trotz scharfer Kritik von Präsident Donald Trump keinen Grund für rasche Zinssenkungen.

"Die derzeitige geldpolitische Haltung, die als abwartend bezeichnet wurde, ist angemessen", sagte der Präsident des regionalen Zentralbankablegers Kansas City Fed, Jeff Schmid, am Dienstag (Ortszeit) in Nebraska. "Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gibt uns die Zeit zu beobachten, wie sich die Preise und die Wirtschaft entwickeln." Der Offenmarktausschuss der Fed, dem Schmidt angehört, entscheidet am 29. und 30. Juli über die Geldpolitik.

Die Fed hält ihren Leitzins seit Dezember in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Trump drängt die unabhängige Notenbank immer wieder, die Zinsschraube spürbar zu lockern.

Die Inflation liege nach wie vor über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed, verteidigte Schmid den Kurs der Zentralbank. Viele Experten "erwarten fast einheitlich, dass erhöhte Zölle die Preise in die Höhe treiben und die Konjunktur belasten werden". Trump hat hohe Strafzölle gegen Dutzende Länder verhängt, durch die sich Importe verteuern dürften. Hohe Zinsen können die Inflation dämpfen.

(Bericht von Howard Schneider, geschrieben von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)