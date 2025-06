Zuversicht im Mittelstand wächst

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Wachsende Zuversicht bei Deutschlands Mittelständlern: In der jüngsten Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und der DZ Bank erwarten 30 Prozent der gut 1.000 befragten Unternehmen, dass sich ihre wirtschaftliche Lage in den nächsten sechs Monaten verbessern wird. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als bei der Befragung vor einem halben Jahr und der beste Wert in der regelmäßigen Erhebung seit Herbst 2021.

Zugleich ist die Gruppe der Pessimisten geschrumpft: Mit einer Verschlechterung ihrer Geschäfte binnen eines halben Jahres rechnen nun 16 Prozent der Mittelständler. Bei der Herbst-Umfrage waren es noch 27 Prozent.

Unternehmen hoffen auf Regierung - zumindest teilweise

Mehrheitlich (62 Prozent) traut der Mittelstand der schwarz-roten Bundesregierung zu, die Wirtschaft anzukurbeln. 58 Prozent hoffen angesichts des milliardenschweren Finanzpakets auf eine bessere Infrastruktur, 42 Prozent setzen auf Entlastung bei den Energiekosten. Mit weniger Bürokratie rechnet gut ein Drittel (35 Prozent) der Befragten, mit Steuersenkungen nur ein Viertel (26 Prozent).

"Die verbesserten Geschäftserwartungen des Mittelstands stimmen zuversichtlich, dass wir die hartnäckige Wirtschaftsflaute trotz des handelspolitischen Gegenwinds aus den USA bald überwinden werden", ordnet BVR-Präsidentin Marija Kolak ein. Die Bundesregierung habe mit dem beschlossenen Investitionspaket bereits erste Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen auf den Weg gebracht, weitere müssten nun rasch folgen./ben/DP/zb