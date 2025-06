Benko muß weiter in Untersuchungshaft bleiben

WIEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Immobilien-Milliardär René Benko bleibt in Untersuchungshaft. Das entschied das Landgericht Wien. Das Gericht teilte mit, dass es weiterhin von einem dringenden Tatverdacht und von Tatbegehungsgefahr ausgehe. Spätestens in zwei Monaten muss erneut entschieden werden, ob die U-Haft verlängert wird oder ob der 48-jährige österreichische Gründer der insolventen Signa-Gruppe freikommt.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) verdächtigt Benko unter anderem der Untreue, des Betrugs und des Bankrotts. In den Untersuchungen gegen ihn kamen zuletzt mehrere neue Ermittlungsstränge dazu. Sein Anwalt, der in der Vergangenheit Vorwürfe gegen Benko zurückgewiesen hatte, äußerte sich zuletzt nicht über die Ausweitung der Ermittlungen.

Benko soll laut Ermittlern Investoren betrogen und Vermögenswerte vor Behörden, Gläubigern und Insolvenzverwaltern verborgen haben. Die Staatsanwaltschaft untersucht neuerdings auch, ob eine Millionenzahlung einer Signa-Gesellschaft an eine Familienstiftung in Benkos Umfeld illegal war. Die WKStA hat bereits einen Bericht über erste Ermittlungsergebnisse fertiggestellt, wodurch die Möglichkeit einer Anklage nähergerückt ist.

Benko hatte in der Niedrigzins-Phase ein komplexes Firmennetzwerk aufgebaut. So investierte er etwa in die Galeria-Warenhausgruppe, das Luxuskaufhaus KaDeWe und das Hamburger Elbtower-Projekt. Neben konzerninternen Problemen wurde Signa von steigenden Zinsen, Energiepreisen und Baukosten zu Fall gebracht./al/DP/zb