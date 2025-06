Deutsche Anleihen: Kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nahezu stagniert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte im späten Handel 0,03 Prozent tiefer bei 130,49 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,56 Prozent.

Dank der Waffenruhe im Nahostkrieg herrscht an den Kapitalmärkten wieder mehr Risikofreude. Bei den europäischen Anleihen zeige sich dies unter anderem in einem kleineren Renditeabstand zehnjähriger italienischer Staatsanleihen zu entsprechenden deutschen Bundesanleihen, schrieb Analystin Sophia Oertmann von der DZ Bank.

Italienische Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren rentieren mit 3,45 Prozent. Der Abstand beträgt damit nur 0,89 Prozentpunkte. Das ist das tiefste Niveau seit gut vier Jahren. Am Markt wird damit ein recht niedriges Ausfallrisiko italienischer Staatspapiere eingepreist.

Positiv werden am Markt laut Ortmann auch die jüngsten Planungen des italienischen Schatzamtes aufgenommen. Demnach dürfte das Bruttoemissionsvolumen italienischer Anleihen 2025 tatsächlich wie ursprünglich angepeilt unter jenem des Vorjahres liegen.

Wenig Einfluss auf das Kursgeschehen hatten US-Konjunkturdaten, die gemischt ausfielen. So war die Wirtschaft zwar schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Im Mai aber zogen die Aufträge für langlebige Güter deutlich stärker an als erwartet. Allerdings wurden die Daten durch die schwankungsanfälligen Flugzeugaufträge verzerrt, die diesmal in die Höhe geschnellt waren./la/jha/