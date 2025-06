EQS-News: Pyrum erhält Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn für neues Werk in Perl-Besch

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum erhält Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn für neues Werk in Perl-Besch



26.06.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum erhält Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn für neues Werk in Perl-Besch

Werk entsteht an der Mosel in Nähe des Dreiländerecks

Geplante Recyclingkapazität von 22.400 Tonnen Altreifen pro Jahr

Spatenstich wird im Juli 2025 erfolgen

Geplante Inbetriebnahme Anfang 2027

Finanzierungsgespräche in fortgeschrittenem Stadium

Dillingen / Saar, 26. Juni 2025 – Die Pyrum GreenFactory II GmbH hat gestern die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn des neuen Pyrum-Werks in Perl-Besch erhalten. Bei der Pyrum GreenFactory II GmbH handelt es sich um ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8), das im vergangenen Jahr zum Betrieb des neuen Pyrum-Werks gegründet wurde. Mit dem neuen Werk baut Pyrum seine Recyclingkapazitäten im Saarland weiter aus – es ist bereits der zweite eigene Standort, den das Unternehmen eigenständig errichten und betreiben wird.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Nach Erteilung dieser Genehmigungen steht dem Spatenstich nun nichts mehr im Wege. Unser zweites eigenes Werk markiert den nächsten wichtigen Schritt in unserem Rollout-Plan. Wir freuen uns, endlich in die Bauphase übergehen zu können. Mit dem neuen Werk verdoppeln wir nicht nur unsere Recyclingkapazitäten, sondern setzen auch ein weiteres Zeichen für nachhaltiges Reifenrecycling.“

Das Werk soll auf einer Fläche von rund 25.000 m2 am neuen Standort in Perl-Besch in der Nähe des Dreiländerecks zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg entstehen und über eine jährliche Recyclingkapazität von 22.400 Tonnen Altreifen verfügen. Die verkehrsgünstige Lage mit direkter Anbindung zur Mosel, bestehenden Bahngleisen sowie der nahegelegenen Autobahn bietet ideale logistische Voraussetzungen für die Anlieferung von Altreifen sowie den Abtransport der erzeugten Produkte. Aktuell werden verschiedene Anlieferungswege geprüft, um den Betrieb so effizient und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Mit Erhalt der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn können nun zügig die ersten Ausschreibungen beginnen.

Kai Winkelmann, CFO der Pyrum Innovations AG, ergänzt: „Zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils der neuen Werke in Perl-Besch sowie in Tschechien soll insbesondere der erste Teil der Kreditlinie von BASF in Höhe von 25 Mio. EUR verwendet werden, die Ende 2023 vereinbart wurde. Darüber hinaus befinden wir uns in fortgeschrittenen, positiven Gesprächen mit unterschiedlichen Finanzierungspartnern, inklusive einer europäischen Großbank. Bei einem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsgespräche wären beide Projekte vollständig finanziert und auch die Grundlage für den Zugriff auf den zweiten Teil des von BASF zugesagten Kredits in Höhe von weiteren 25 Mio. EUR geschaffen. Somit stünden der Gesellschaft in Summe weitere Finanzierungsmittel im hohen zweistelligen Millionenbereich für weitere Projekte des Rollout-Planes zur Verfügung.“

Der Spatenstich für das zweite Pyrum-eigene Werk wird im Juli 2025 am neuen Standort in Perl-Besch erfolgen. Weitere Information zum Baubeginn werden in Kürze veröffentlicht. Die Inbetriebnahme wird bei plangemäßem Voranschreiten des Baus voraussichtlich im ersten Quartal 2027 beginnen.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und forscht auch weiter nach potenziellen Abfallströmen.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2160744 26.06.2025 CET/CEST