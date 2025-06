Mafia im Ölgeschäft: Operation in Deutschland und Italien

REGGIO CALABRIA (dpa-AFX) - In einer großangelegten Anti-Mafia-Operation haben Ermittler Vermögenswerte im Wert von 140 Millionen Euro in Italien und Deutschland beschlagnahmt. Wie die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza mitteilte, stehen fünf Unternehmer im Verdacht, über ein weit verzweigtes Betrugsnetzwerk mit der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta zusammengearbeitet zu haben. Ziel war es offenbar, über Scheinfirmen systematisch Steuern im Ölhandel zu hinterziehen.

Die Operation "Andrea Doria", koordiniert von der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Reggio Calabria, brachte ein ausgeklügeltes Betrugssystem im Ölhandel ans Licht. Über Scheinfirmen und fingierte Geschäftsbeziehungen sollen Unternehmen systematisch Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern hinterzogen haben - unter anderem mit Hilfe gefälschter Absichtserklärungen, die steuerfreie Einkäufe ermöglichen, wie die Guardia di Finanza mitteilte.

Laut Ermittlern soll die kriminelle Vereinigung die gesamte Vertriebskette des Erdölprodukts bis zu den Endverteilern auf der Straße verwaltet haben. Dabei wurden Strohfirmen sowie lokale Makler eingeschaltet.

Beschlagnahmungen in Millionenhöhe

Die italienische Justiz ordnete zunächst die Beschlagnahmung von Vermögenswerten mit einem Gesamtwert von etwa 140 Millionen Euro an, darunter etwa 80 Immobilien in mehreren italienischen Regionen. Auch 28 Unternehmen, drei davon mit Sitz in Deutschland, sind betroffen. Sie waren unter anderem im Ölhandel, Transportwesen und Immobilienleasing aktiv. Zudem wurden über 80 Fahrzeuge, mehrere Luxusuhren und rund eine Million Euro in bar sichergestellt./scr/DP/stw