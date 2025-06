TUI: Krieg in Nahost dämpft kurzzeitig Reisenachfrage

Frankfurt (Reuters) - Der Krieg Israels gegen den Iran hat die Nachfrage nach Reisen in die Region im Juni beim Reisekonzern TUI vorübergehend gebremst.

Die Buchungen von Reisezielen auf der arabischen Halbinsel seien etwas zurückgegangen, sagte der Chef von TUI Deutschland, Benjamin Jacobi, am Donnerstag. Stattdessen waren Ziele in Griechenland, auf den Balearen oder die Kanarischen Inseln stärker gefragt. Wie üblich in solchen Situationen war die Reaktion der Kunden abrupt zurückhaltend. "Das entspannt sich aber auch ruckartig wieder, wenn aus Sicht der Kunden wieder alles fein ist", sagte Jacobi.

Der zwölf Tage lange Krieg zwischen Israel und Iran hatte den Flugverkehr in die Region erlahmen lassen. Seit dem 24. Juni herrscht Waffenruhe. TUI bietet zum Beispiel Pauschalreisen nach Jordanien, Ägypten oder in die Vereinigten Arabischen Emirate an.

Mit dem Sommergeschäft ist TUI Deutschland laut Jacobi sehr zufrieden. Zwei Drittel der Sommerreisen seien verkauft und damit mehr als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. "Aktuell sind wir sehr zufrieden mit der Saison." Reiseziele rund um das Mittelmeer seien schon gut gebucht. Im Mai hatte TUI von einem herausfordernden Jahr gesprochen mit Blick auf die schwache Konjunktur in Deutschland.

