USA: Auftragseingänge langlebiger Güter legen stark zu - aber Verzerrung

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Aufträge für langlebige Güter im Mai wegen der stark schwankungsanfälligen Flugzeugaufträge deutlich stärker angezogen als erwartet. Die Bestellungen stiegen im Monatsvergleich um 16,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Wert seit Sommer 2014. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 8,5 Prozent erwartet. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge war das Plus deutlich kleiner.

"Verantwortlich für das Plus ist der starke Anstieg bei den Flugzeugbestellungen, die erst im Vormonat für einen kräftigen Orderrückgang gesorgt hatten", schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Zwar sei die Verunsicherung wegen der Außenhandelspolitik von US-Präsident Donald Trump noch groß und die US-Notenbank lasse bezüglich möglicher Zinssenkungen noch keine Eile erkennen, die Konjunktursorgen könnten aber mit den aktuellen Zahlen gedämpft werden.

Der Rückgang im Vormonat wurde leicht revidiert. Das Minus lag demnach bei 6,6 Prozent, nachdem zuvor ein Wert von 6,3 Prozent gemeldet worden war.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen im Mai ein Auftragsplus von 0,5 Prozent. Analysten hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 1,7 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./la/jkr/mis