Chinas Industriegewinne gehen im Mai wieder stark zurück

Peking (Reuters) - In China sind die Industriegewinne im Mai gegenüber dem Vorjahr erneut stark zurückgegangen.

Wie die Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) am Freitag zeigten, sind die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen im Mai um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 sanken die Industriegewinne um 1,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dem steht ein Anstieg von 1,4 Prozent im Zeitraum Januar-April gegenüber. Die Gewinne der staatlichen Unternehmen gingen in den ersten fünf Monaten um 7,4 Prozent zurück. Privatunternehmen verzeichneten einen Anstieg von 0,3 Prozent und ausländische Firmen einen Anstieg von 3,4 Prozent, wie aus einer Aufschlüsselung der offiziellen Daten hervorging. Die Zahlen zu den Industriegewinnen beziehen sich auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Yuan (2,78 Millionen Dollar) aus dem Hauptgeschäft.

Der Gewinnrückgang sei auf eine unzureichende Nachfrage, sinkende Preise für Industrieprodukte und Schwankungen bei kurzfristigen Faktoren zurückzuführen, sagte der NBS-Statistiker Yu Weining. Der sich verschärfende Deflationsdruck und die anhaltende Immobilienkrise haben die Nachfrage und das Wirtschaftswachstum trotz einer unerwarteten Belebung des Einzelhandels im vergangenen Monat weiter beeinträchtigt. Da die US-Zölle weiterhin hoch bleiben werden, stehen die Fabriken vor immensen Belastungen, insbesondere in Sektoren wie der Automobilindustrie.

