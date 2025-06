GNW-News: Bitget führt laut CoinGecko-Bericht bei Altcoin-Liquidität unter den großen Krypto-Börsen

^VICTORIA, Seychellen, June 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-Plattform, wurde laut einem aktuellen Bericht von CoinGecko zur liquidesten Handelsplattform für Altcoins im Preisbereich von 0,3 bis 0,5 % erklärt - basierend auf einer Analyse der Liquidität zentralisierter Börsen (CEX) für bedeutende digitale Vermögenswerte. Diese Erkenntnis stammt aus einer vergleichenden Studie zur Orderbuch-Tiefe an wichtigen Handelsplätzen wie Binance, Bybit, OKX, Kraken und Coinbase. Der Bericht mit dem Titel ?2025 State of Crypto Liquidity on CEXes" untersuchte Orderbuch-Snapshots und Preisabweichungen rund um gängige Tokens wie BTC, ETH, XRP, SOL und DOGE. Die Analyse bewertete die Liquidität in unterschiedlichen Preisabständen zum Mittelkurs und ermöglichte so einen präzisen Einblick in das tatsächlich handelbare Volumen. Während Binance bei Bitcoin weiterhin die größte Orderbuchtiefe aufwies, setzte sich Bitget im mittleren Preisbereich als führende Plattform bei der Liquiditätsbereitstellung für alle Nicht-BTC-Assets durch. Die Analyse zeigte deutlich, dass Bitget konstant eine überlegene Liquidität im Altcoin-Segment bietet - insbesondere im engen Preiskorridor von 0,3 % bis 0,5 % rund um den Marktpreis. Dies deutet auf ein besonders günstiges Handelsumfeld für Anleger hin, die jenseits von Bitcoin-zentrierten Strategien nach engen Spreads und minimaler Slippage suchen. Damit positioniert sich Bitget als bevorzugte Plattform für den Altcoin-Handel - ein Indikator für hohe Markttiefe, aktive Beteiligung und geringere Ausführungskosten. ?Die Altcoin-Liquidität ist ein entscheidender Indikator für die Markttiefe - und dieses Ranking zeigt, welchen Weg Bitget hierbei zurückgelegt hat. Heute stammen 80 % unseres Spot-Handelsvolumens von institutionellen Investoren, die Aktivitäten im Futures-Bereich professioneller Marktteilnehmer haben sich verdoppelt, und 80 % der führenden Quant-Fonds handeln aktiv auf Bitget. Liquidität ist das Rückgrat funktionierender Märkte - und wir investieren genau dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird", erklärt Gracy Chen, CEO von Bitget. Die Liquiditätsbewertung von CoinGecko berücksichtigte nicht nur das Gesamtvolumen, sondern auch die tatsächliche Tiefe der Orderbücher sowie die Slippage-Toleranz in verschiedenen Preisbändern - ein Ansatz, der die reale Handelserfahrung differenzierter abbildet. Bitgets starke Präsenz insbesondere im mittleren Preisbereich unterstreicht die Fähigkeit der Plattform, eine hohe Handelsintensität auch jenseits der Top-Vermögenswerte aufrechtzuerhalten - eine Herausforderung, an der viele zentralisierte Börsen bislang scheitern. In einer zunehmend fragmentierten Liquiditätslandschaft verweist der Bericht auf mehrere Schlüsselfaktoren, die Bitgets starke Performance erklären: eine aktive Market-Making-Infrastruktur, eine strategisch ausgerichtete Asset-Listung und eine hohe Beteiligung sowohl privater als auch institutioneller Anleger im Altcoin-Segment. Diese Erkenntnisse sind besonders relevant für professionelle Händler und Fonds, die plattformübergreifend agieren - denn für sie bleiben Handelskosten und Orderbuchtiefe zentrale Entscheidungsfaktoren. Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://www.coingecko.com/research/publications/crypto-liquidity-report- 2025?utm_campaign=crypto-liquidity-report-2025&utm_source=x&utm_medium=social). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp- Browser u.v.m., bietet. 