GNW-News: Wegweisende Zahlungsinnovation: Bitget Wallet erforscht QR-Code-Integration für Web3

^SAN SALVADOR, El Salvador, June 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en), die führende nicht-verwahrende Web3-Wallet, treibt im Rahmen ihrer PayFi-Initiative die Erforschung der Integration von QR-Code- Technologie in dezentrale Zahlungssysteme voran. Diese laufenden Forschungen sind ein wichtiger Schritt, um aufzuzeigen, wie selbstverwaltete Wallets als Brücke zwischen der traditionellen Finanzinfrastruktur und der dezentralisierten Welt des Web3 fungieren können. Mit der wachsenden Verbreitung der Blockchain bleibt die nahtlose Integration von Krypto-Zahlungen in vertraute Systeme eine anspruchsvolle Herausforderung. Die PayFi-Initiative von Bitget Wallet untersucht daher, wie die weit verbreiteten QR-Code-Systeme - bekannt für ihre Einfachheit und mobile Kompatibilität - für den dezentralisierten Einsatz optimiert werden können. Das Ziel besteht darin, ein Krypto-Zahlungserlebnis zu schaffen, das sowohl die Vertrautheit traditioneller Zahlungssysteme bewahrt als auch die wegweisenden Möglichkeiten von Web3 eröffnet. ?QR-Code-Zahlungen sind die natürlichste Brücke zwischen den Gewohnheiten von heute und den Finanzsystemen von morgen", erklärt Jamie Elkaleh, CMO von Bitget Wallet. ?Mit PayFi verfolgen wir nicht nur das Ziel, Transaktionen zu ermöglichen - wir wollen ein intuitives Nutzungserlebnis schaffen, das dezentrale Zahlungen zur selbstverständlichen Gewohnheit macht." Die starke Akzeptanz von QR-Zahlungen in Südostasien unterstreicht die zentrale Rolle dieser Infrastruktur für die Förderung finanzieller Inklusion. In Vietnam stiegen QR-basierte Transaktionen im Jahr 2023 um beeindruckende 170 % im Vergleich zum Vorjahr - angetrieben durch Initiativen wie VietQR sowie führende E-Wallets wie MoMo, ZaloPay und Viettel Money. Auch auf den Philippinen wächst der Markt rasant: Der landesweite Standard QR Ph wird inzwischen von mehr als 2,5 Millionen Händlern unterstützt und von den größten Zahlungsplattformen GCash und Maya genutzt. Diese Beispiele verdeutlichen das Potenzial von QR-Systemen in puncto Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit - Eigenschaften, die sie zu einer idealen Brücke zwischen Web2- und Web3-Zahlungswelten machen. Die PayFi-Initiative von Bitget Wallet zielt darauf ab, das Potenzial sicherer QR-basierter Transaktionen in einem selbstverwalteten Wallet-Kontext eingehend zu erforschen. Im Fokus stehen dabei die Analyse regionaler QR- Zahlungsstandards, die Prüfung ihrer Interoperabilität mit dezentralen Protokollen sowie die Bewertung der infrastrukturellen und regulatorischen Voraussetzungen für eine sichere und skalierbare Integration. Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Forschungsphase und konzentriert sich auf die Entwicklung interner Proofs of Concept sowie die Zusammenarbeit mit externen Partnern, um die Technologie gezielt weiterzuentwickeln. Bitget Wallet verfolgt einen bewusst nachhaltigen Ansatz: Statt einer schnellen Einführung stehen ein tiefes Verständnis der Technologie und eine verantwortungsvolle Entwicklung im Vordergrund - mit dem Ziel, die entstehenden Web3- und Fintech-Ökosysteme sinnvoll zu stärken. Bitget Wallet legt seit jeher den Fokus auf die Entwicklung von Tools, die Nutzerinnen und Nutzer in einer sich rasant wandelnden Finanzwelt befähigen. Mit PayFi soll die Komplexität dezentraler Infrastruktur im Hintergrund bleiben - zugunsten nahtloser Nutzererlebnisse. So könnten alltägliche Transaktionen wie Einkäufe im Einzelhandel, Peer-to-Peer-Zahlungen oder Abo-Modelle künftig direkt über selbstverwaltete Wallets abgewickelt werden. Die Integration von QR-Code-Funktionalitäten ist dabei weit mehr als ein technisches Upgrade: Sie steht sinnbildlich für einen Paradigmenwechsel hin zu einem Zahlungssystem, das inklusiv und interoperabel ist und zudem auf der Souveränität der Nutzer basiert. Bitget Wallet treibt diese Entwicklung konsequent voran und arbeitet weiterhin an der Gestaltung durchdachter Standards und Lösungen, die sowohl der Web3-Community als auch dem breiteren Finanzökosystem zugutekommen. In einer Zukunft, in der dezentrale und traditionelle Finanzsysteme Seite an Seite bestehen, liefert die PayFi- Initiative von Bitget Wallet bereits heute einen Ausblick darauf, wie einfach Krypto-Zahlungen sein können - so unkompliziert wie das Scannen eines QR-Codes. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Bitget Wallet academy (https://web3.bitget.com/en/academy/qr-code-payment-trends-you-need-to-know-in- 2025). Über Bitget Wallet Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine Krypto-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, die darauf ausgelegt ist, Krypto für alle einfach und sicher zu machen. Mit über 80 Millionen Nutzern bietet es eine ganze Reihe von Krypto-Diensten, darunter Swaps, Marktanalysen, Stakings, Belohnungen, DApps und Zahlungslösungen. Bitget Wallet unterstützt mehr als 130 Blockchains und Millionen von Token und ermöglicht einen nahtlosen Multi-Chain- Handel über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Bridges hinweg. Dank eines mit über 300 Mio. US-Dollar dotierten Nutzerschutzfonds wird ein Höchstmaß an Sicherheit für die Assets der Nutzer gewährleistet. Die Vision des Unternehmens lautet ?Crypto for Everyone" (Kryptowährung für alle) - Kryptowährung soll einfacher, sicherer und für eine Milliarde Menschen Teil des Alltags werden. Weitere Informationen finden Sie auf: X (https://twitter.com/BitgetWallet) | Telegram (http://t.me/Bitget_Wallet_Announcement) | Instagram (https://www.instagram.com/bitgetwallet_global/) | YouTube (https://www.youtube.com/@BitgetWallet) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitgetwallet) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bitget.wallet) | Discord (https://discord.gg/bitget- wallet) | Facebook (https://www.facebook.com/BitgetWallet/) Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: media.web3@bitget.com (mailto:media.web3@bitget.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/234abb0f-2dc1-49d1-9f59- fe35e1caed20 °