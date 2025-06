EQS-News: Anleihe der SeniVita Social Estate AG (ISIN: DE000A13SHL2, WKN A13SHL): Der gemeinsame Vertreter informiert über Abschluss der Schadensersatzklage gegen die One Square Treuhand GmbH durch Vergleich

Emittent / Herausgeber: mzs Rechtsanwälte vereidigter Buchprüfer Meyer zu Schwabedissen und Partner mbB / Schlagwort(e): Anleihe/Vergleich

Anleihe der SeniVita Social Estate AG (ISIN: DE000A13SHL2, WKN A13SHL): Der gemeinsame Vertreter informiert über Abschluss der Schadensersatzklage gegen die One Square Treuhand GmbH durch Vergleich



30.06.2025 / 20:00 CET/CEST

Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, Herr Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen aus Düsseldorf, informiert, dass er in dem für die Anleihegläubiger vor dem LG Bayreuth geführten Schadensersatzprozess gegen die Sicherheiten-Treuhänderin One Square Treuhand GmbH („OST“) einem vom Gericht angeregten Vergleichsvorschlag zugestimmt hat. Damit ist eine Vergleichsvereinbarung zustande gekommen, nach der sich OST verpflichtet, einen Betrag von 1 Mio. Euro an die Anleihegläubiger zu leisten. Die Kosten des Prozesses werden gegeneinander aufgehoben.

Mit diesem Vergleich wird eine nahezu fünf Jahre dauernde Auseinandersetzung beendet. Der gemeinsame Vertreter hatte OST auf Erstattung eines Schadens verklagt, der daraus entstand, dass OST gegen die ausdrückliche Anordnung des gemeinsamen Vertreters Sicherheiten freigegeben hat.

Es ist geplant, den Vergleichsbetrag nach Abzug der üblichen Kosten zeitnah an die Gläubiger auszukehren.

Düsseldorf, den 30.06.2025

Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen

als gemeinsamer Vertreter der Gläubiger der Anleihe der SeniVita Social Estate AG

