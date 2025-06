EQS-News: Nemetschek Group gewinnt IR-Preis im MDAX und weitere europäische Auszeichnungen für Vorstand und IR-Team

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News

Nemetschek Group gewinnt IR-Preis im MDAX und weitere europäische Auszeichnungen für Vorstand und IR-Team

München, 30. Juni 2025 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat beim diesjährigen Deutschen Investor Relations Preis einen herausragenden Erfolg erzielt: Das Unternehmen erreichte den 1. Platz in der Kategorie MDAX. Die Jury würdigte insbesondere die exzellente Arbeit des Investor-Relations-Teams unter der Leitung von Stefanie Zimmermann. Mit hoher Transparenz, Innovationskraft und gelebter Investorennähe wusste das Team nachhaltig zu überzeugen.

Auszeichnung als besondere Ehre

Der Deutsche Investor Relations Preis wird jährlich vom DIRK – Deutscher Investor Relations Verband, Extel und der WirtschaftsWoche vergeben und würdigt herausragende Leistungen in der Kapitalmarktkommunikation. Die Gewinner werden auf der Basis des weltweiten Extel Rankings ermittelt, die auf unabhängigen Umfragen unter Buy- und Sell-Side Professionals basiert.

„Wir möchten uns bei allen Investoren und Analysten, die für uns abgestimmt haben, herzlich bedanken. Diese Auszeichnung ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, unsere Kapitalmarktkommunikation weiterhin auf höchstem Niveau zu gestalten und den Dialog mit unseren Investoren stetig auszubauen“, so Stefanie Zimmermann, Senior VP Corporate Communication & Investor Relations.

Nemetschek Group erhält weitere Auszeichnungen bei den internationalen Extel Awards

Auch der Vorstand der Nemetschek Group wurde mit mehreren Extel Awards und Spitzenplatzierungen in der Kategorie European Technology Software Sector ausgezeichnet, was die starke Position des Unternehmens bei Investoren unterstreicht:

1. Platz für den Vorstand in der Kategorie “Best Company Board” in Europa

CEO Yves Padrines erreichte den 3. Platz unter allen CEOs in der Kategorie „Best CEO“ für Large Caps in Europa

CFO Louise Öfverström erreichte ebenfalls eine Platzierung unter den Top 10 der Kategorie „Best CFO“ in Europa

Das Investor-Relations-Team der Nemetschek Group konnte zudem im gesamteuropäischen Extel Ranking zahlreiche weitere Topplatzierungen in mehreren Kategorien erreichen:

1. Platz in der Kategorie „Best IR-Team“ im Technology Software Sektor in Europa

3. Platz in der Kategorie „Best IR Program“ im Technology Software Sektor in Europa

Neben den Auszeichnungen für das gesamte Investor-Relations-Team wurde zudem Patrick Horch, Director Investor Relations der Nemetschek Group, als „Bester IR Professional“ im Sektor Technology Software in Europa ausgezeichnet. Stefanie Zimmermann, Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations, erzielte ebenfalls eine herausragende Platzierung unter den Top 10. Diese Auszeichnungen unterstreichen die hohe Wertschätzung, die das Investor-Relations-Team bei Investoren und Analysten für seine professionelle und engagierte Arbeit genießt.

Bestätigung für die strategische Ausrichtung

Die Auszeichnungen bestätigen den Erfolg der langfristigen strategischen Ausrichtung der Nemetschek Group, die hohe Qualität der Investor Relations Arbeit und die Führungsstärke des Managementteams. Das Unternehmen konnte 2024 ein Umsatzwachstum von rund 17% auf knapp 996 Mio. Euro erzielen und den Anteil der wiederkehrenden Umsätze auf 86% steigern – ein klarer Beleg für das anhaltend hohe Wachstum.

„Wir sind sehr stolz auf diese Erfolge. Der erste Platz im MDAX und die Anerkennung sowohl für unser Team als auch für die Nemetschek Group sind ein klarer Beweis für die außergewöhnliche Expertise und Professionalität aller Beteiligten. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Investor-Relations-Team, dessen Leidenschaft, Engagement und Kapitalmarkt-Expertise maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben“, sagt Louise Öfverström, CFO der Nemetschek Group.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).

