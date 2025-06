OTS: enomyc / Distressed M&A: enomyc findet Käufer für Foto-Dienstleister ORWO

Distressed M&A: enomyc findet Käufer für Foto-Dienstleister ORWO Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben die insolvente ORWO Net GmbH in neue Hände übergeben. Das Traditionsunternehmen aus Bitterfeld-Wolfen ist jetzt Teil von The Customization Group (TCG, Picanova GmbH). Das zuständige Amtsgericht Dessau-Roßlau hatte den Juristen Dr. Christian Heintze von der Kanzler BBL Brockdorff als vorläufigen Insolvenzverwalter benannt. Dieser hat enomyc unter anderem mit der Suche nach einem Käufer beauftragt. enomyc begleitete das vorläufige und später eröffnete Insolvenzverfahren zunächst kaufmännisch, unter anderem mit der Einführung einer rollierenden Liquiditätsplanung. Dazu zählte auch die Unterstützung bei der Verhandlung von Fortführungsvereinbarungen. "Unser oberstes Ziel war es, das operative Geschäft während des laufenden Insolvenzverfahrens so gut wie möglich am Laufen zu halten", sagt Johannes Leßmann, verantwortlicher Partner bei enomyc. Dabei komme es beispielsweise darauf an, den Führungskräften in dieser Ausnahmesituation Orientierung zu geben und als Ansprechpartner unterstützend zur Seite zu stehen. Teil des Mandats war außerdem die Suche nach einem potenziellen Käufer. Um möglichst viel freie Masse zu generieren, hat enomyc die Kaufpreise verhandelt und das Unternehmen schließlich bei der Entscheidungsfindung unterstützt. "Die Übernahme der ORWO durch TCG wurde im Rahmen eines komplexen M&A-Prozesses realisiert, bei dem es - wie so oft - vieles zu beachten gab: insolvenzrechtliche Rahmenbedingungen, ein enges zeitliches Korsett und ein herausforderndes Branchenumfeld", so Peter Kink von enomyc. Die Druck- und Fotoproduktionsbranche befindet sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Strukturwandel: Rückläufige Printvolumina, Digitalisierung, volatile Papierpreise und steigende Energie- und Logistikkosten setzen viele Marktteilnehmer unter erheblichen Druck. Gerade in diesem Kontext war die Transaktion nicht nur ein Sanierungsinstrument, sondern auch eine industriepolitisch bedeutsame Brückenlösung mit dem Ziel, Know-how, Arbeitsplätze und Produktionskapazitäten zu erhalten und im Rahmen von The Customization Group (TCG) strategisch weiterzuentwickeln. TCG ist einer der weltweit führenden Anbieter von personalisierten Print-on-Demand-Produkten u.a. mit den Marken MEINFOTO und merchOne. Traditionsmarke hatte seit 2023 mit Verlusten zu kämpfen Mit der ORWO Net GmbH hatte eines der größten Fotolabore Europas im März dieses Jahres Insolvenz angemeldet. Trotz Spezialisierung auf Digitalfotos und innovative Dienstleistungen rund um das Thema Fotoprodukte war die frühere DDR-Marke in den vergangenen Jahren in wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Produktpalette umfasst neben Abzügen, Fotobüchern und Kalendern auch ein breites Sortiment an Geschenkartikeln wie Tassen und Textilien. Zu den Kunden zählten große Drogerie- und Discounterketten, Versandhäuser, Lebensmitteleinzelhändler sowie internationale Online-Plattformen. Der Standort Bitterfeld-Wolfen, an dem das Unternehmen seit mehr als 100 Jahren beheimatet ist, konnte erhalten werden. Über enomyc: enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, München und Paris. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 neunmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet. Pressekontakt: Cathleen Möbius, Head of Marketing M +49 162 2544 592 T +49 40 300359-77 Neuer Wall 57 20354 Hamburg mailto:moebius@enomyc.com http://www.enomyc.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6065874 OTS: enomyc