Roboterhersteller Neura wählt GFT als Partner für Softwareentwicklung aus

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT und der Roboter-Hersteller Neura Robotics arbeiten bei der Entwicklung von Software für physische Künstliche Intelligenz (KI) zusammen. "Wir bringen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen KI-Software und digitale Plattformen in die Robotik ein", sagte GFT-Unternehmenschef Marco Santos am Montag in Stuttgart laut Mitteilung. Neura entwickelt intelligente Maschinen, die in realen Umgebungen lernen, sich anzupassen und autonom zu handeln.

GFT sieht für sich eigenen Angaben zufolge durch die Partnerschaft neue Wachstumschancen im boomenden Robotikmarkt. Die an der Börse seit der Vorlage schwacher Zahlen zum ersten Quartal im Mai unter Druck stehende Aktie legte am Montag im frühen Handel dreieinhalb Prozent zu und gehörte damit zu den besten Titeln im Nebenwerteindex SDax./zb/stk