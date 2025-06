ROUNDUP: Erdbeben bei Neapel - keine Verletzten

NEAPEL (dpa-AFX) - Die süditalienische Millionenstadt Neapel und ihr Umland sind am Mittag von einem spürbaren Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) erreichte der Erdstoß eine Stärke von 4,6 - eine der heftigsten Erschütterungen in der Region seit Jahren. Die stärkste Erschütterung wurde um 12.47 Uhr registriert, gefolgt von einem "Erdbebenschwarm", bei dem mehrere weniger starke Beben gemessen wurden, hieß es.

Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge rannten zahlreiche Menschen im Westen Neapels und in umliegenden Gemeinden aus Angst auf die Straßen. Laut INGV war die Erschütterung am stärksten in Bacoli, eine Gemeinde mit 26.000 Einwohner, etwa 20 Kilometer westlich der Metropolitanstadt Neapel zu spüren.

Verspätungen im Zugverkehr, keine Verletzten

Abgesehen vom Einsturz eines Bergrückens auf der kleinen Insel Pennata vor Bacoli, der in mehreren Videos in den sozialen Medien zu sehen ist, gab es laut Feuerwehr und Polizei keine größeren Schäden. Auch Verletzte wurden bisher nicht gemeldet. Der Zugverkehr wurde zunächst eingestellt, die Eisenbahngesellschaft Trenitalia meldet erhebliche Verspätungen im Großraum Neapel.

Die Phlegräischen Felder, wo die Stärke von 4,6 festgestellt wurde, sind ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität. Die Gegend wird seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie teils auch starken Erdbeben heimgesucht. In der Region halten sich derzeit auch zahlreiche Urlauber auf - unter anderem auf der beliebten Insel Capri./scr/DP/nas