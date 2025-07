Niederlande verschieben Entscheidung über Zukunft Stromnetz Tennet Deutschland

Frankfurt (Reuters) - Die niederländische Regierung verschiebt ihre Entscheidung über die Zukunft des deutschen Stromnetzes von Tennet.

Diese werde erst im September gefällt, erklärte Finanzminister Eelco Heinen am Montag in einem Brief an das Parlament. Ursprünglich sei eine Entscheidung über einen Teilverkauf an private Investoren oder einen Börsengang vor der Sommerpause geplant gewesen. Es gebe großes Interesse von Investoren an Tennet Deutschland. Beide Wege – ein Verkauf einer Minderheitsbeteiligung oder ein teilweiser Börsengang – seien vielversprechend.

Tennet und die deutsche Staatsbank KfW hatten im Juni vergangenen Jahres ihre Verhandlungen über einen Komplettverkauf von Tennet Deutschland ergebnislos beendet.

