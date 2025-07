OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal Wettbewerbsindex der deutschen ...

Alvarez & Marsal Wettbewerbsindex der deutschen Industrie 2025 - Fokus Chemie & Pharma / Deutsche Chemie- & Pharmabranche arbeitet an Lösungen für Kostendruck und Innovationskraft München (ots) - - Wettbewerbsfähigkeit deutscher Chemie- & Pharmaunternehmen sinkt - Index fällt von 20 (2024) auf 8 Punkte (2025) - größter Verlust aller untersuchten Industriebranchen. - Kostendruck und gleichzeitiger Kampf um Innovationskraft prägen die Branche. - Optimierungen in der Beschaffung, Automatisierung und Strategische Partnerschaften als Lösungsansätze. Auch das Verlagern von Produktion sowie F&E ins Ausland meist eine Option. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie sinkt rapide. Im aktuellen Wettbewerbsindex des weltweit tätigen Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Managementforschung (DGMF) (https://www.dgmf.org/) liegt die Branche nur mehr bei 8 Punkten auf der Skala von 100 bis -100. Nur die Automobilbranche zeigt einen ähnlich niedrigen Wert auf. Die Erwartungen für die Zukunft sind negativ. Vor allem hoher Kostendruck ist es, der die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen negativ beeinflusst. 77 % der befragten Topmanager messen ihm mindestens hohe Bedeutung bei. Als wichtigste Gegenmaßnahme sieht die Branche vor allem Optimierungen im Supply Chain-Management und Rohstoffbeschaffung an. So haben 32 % der Unternehmen solche Optimierungen bereits erfolgreich abgeschlossen. 47 % sind gerade mitten im Prozess und weitere 16 % planen es. Lediglich 5 % geben an, hier nicht handeln zu wollen. Hohen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit spricht die Branche auch dem Einsatz von Automatisierungstechnologie und webbasierten Anwendungen in der Produktion zu. Hier sind Maßnahmen jedoch erst bei 5 % der Unternehmen abgeschlossen, doch 48 % haben sie zumindest teilweise bereits umgesetzt. 12 % sind in der Planungsphase. Im Kostenwettbewerb außerdem als Optionen auf dem Tisch liegen bei über zwei Drittel der Unternehmen das Senken der Gemeinkosten und eine Verlagerung von Produktion ins Ausland. Das Ziel: Innovationskraft trotz Kostenwettbewerb Parallel zum Kosten-, sehen die befragten Manager allerdings auch einen Innovationsdruck auf der Branche. 75 % sehen dem Faktor Innovationskraft von mindestens hoher Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit. Um diese zu verbessern, setzen die deutschen Unternehmen vor allem auf den Aufbau von Strategischen Partnerschaften und Open Innovation (bei 75 % abgeschlossen, im Prozess oder geplant) sowie auf die Entwicklung kundenindividueller Angebote (67 %). Große Hoffnung liegt auch auf dem Aufbau digitaler Plattformen für Forschung & Entwicklung mitsamt dem Einsatz von KI. Ein bedenkliches Signal für den Standort Deutschland ist allerdings, dass 55 % der Unternehmen auch ein Verlagern von Forschung & Entwicklung ins Ausland als Lösung für mehr Innovationskraft sehen. "Die Unternehmen setzen vor allem Digital-Maßnahmen um, die die Kosten senken oder Innovation hervorbringen sollen. In der Chemie- und Pharmabranche bedeutet sind das zum Beispiel Automatisierung in der Produktion oder das Nutzen von Digital Twins zur Simulation von Produktionsprozessen.", erklärt Dr. Frank Jenner, (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/frank-jenner) Managing Director und Branchenexperte bei A&M. "Im Kampf um ihre Wettbewerbsfähigkeit hat die deutsche Industrie auch erkannt, dass sie nicht alle Probleme vom Standort Deutschland aus lösen kann. Das Verlagern von Produktion ins Ausland kann neben niedrigeren Kosten auch dabei helfen, die dortigen Märkte besser anzusprechen." Die vollständige Studie finden Sie hier (https://www.alvarezandmarsal.com/de/ins ights/wettbewerbsindex-der-deutschen-industrie-2025) . Über die Studie Für den Wettbewerbsindex 2025 wurden 241 Topmanager aus allen Schlüsselindustrien persönlich oder in Form von Tiefen-Interviews befragt. Die Studie bewertet die Wettbewerbsfähigkeit anhand einer Skala von -100 bis +100 Punkten und analysiert die zentralen Herausforderungen und Strategien der Industrie. Über Alvarez & Marsal Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. 