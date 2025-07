dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 02.07.2025 - 17.00 Uhr

USA: Privatwirtschaft baut erstmals seit längerem Jobs ab - ADP

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft der USA hat im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 33.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 98.000 erwartet. Im Mai hatte der Stellenaufbau bei revidiert 29.000 (zuvor 37.000) gelegen.

Eurozone: Arbeitslosenquote steigt leicht an

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Mai überraschend etwas gestiegen. Sie legte gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt erwartet, dass die Quote bei 6,2 Prozent und damit auf dem niedrigsten Wert seit der Einführung des Euro 1999 verharrt.

ROUNDUP 4: Gefahr für Ukraine nach Waffenlieferstopp der USA steigt

WASHINGTON/KIEW - Die Ukraine ist in der Nacht einmal mehr zum Ziel schwerer russischer Angriffe aus der Luft geworden - umso schwerer wiegen die jüngsten Nachrichten aus den USA. Demnach stoppt Washington die Lieferung einiger bereits zugesagter Waffen an das von Russland angegriffene Land. Waffen, die die Ukraine bitter nötig hätte.

ROUNDUP: Iran setzt Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörde aus

TEHERAN - Im Iran ist ein Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Kraft getreten. Präsident Massud Peseschkian habe das Gesetz unterzeichnet, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

ROUNDUP/Trump: Israel stimmt Gaza-Deal zu - Warten auf Hamas

WASHINGTON/TEL AVIV/GAZA - Israel hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einem aktualisierten Vorschlag für eine zunächst auf 60 Tage begrenzte Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Während dieser Zeit würden die USA mit allen Parteien zusammenarbeiten, um den Krieg zu beenden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er forderte die islamistische Hamas mit Nachdruck auf, den Vorschlag ebenfalls zu akzeptieren. "Ich hoffe zum Wohle des Nahen Ostens, dass die Hamas diesen Deal annimmt, denn es wird nicht besser werden - ES WIRD NUR SCHLIMMER WERDEN", schrieb er.

ROUNDUP: Koalition unter Strom: Kommt die Entlastung für alle?

BERLIN - Es ist die erste große innenpolitische Nagelprobe für das schwarz-rote Regierungsbündnis: Im Koalitionsausschuss müssen die Spitzen von Union und SPD heute beweisen, dass sie bei schwierigen Themen wie der Senkung der Stromsteuer zu Kompromissen in der Lage sind. Zwei Protagonisten werden dabei im Mittelpunkt stehen.

Exportverband lobt EU in Zollstreit mit den USA

BERLIN - Die EU sollte im Handelsstreit mit den USA aus Sicht des Außenhandelsverbandes BGA einen kühlen Kopf bewahren. "Brüssel sollte seine Linie beibehalten, sich nicht nervös machen lassen und auch auf die Dienstleistungen verweisen, bei denen die EU ein Defizit mit den USA hat", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura der Mediengruppe Bayern (Mittwoch) und lobte die Unterhändler der EU.

Mercosur-Bündnis und Staatenbund Efta vor Freihandelsabkommen

GENF/BRÜSSEL - Nach der EU steuern auch die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island auf ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur zu. Eine Sprecherin des Freihandelsverbundes der vier europäischen Staaten (Efta) kündigte für 17 Uhr MESZ eine Stellungnahme aus Buenos Aires an.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/la