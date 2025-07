GNW-News: Bitwise listet NEAR Staking ETP auf Xetra und erweitert das Angebot an indexbasierten Staking-Strategien

^* Bitwise NEAR Staking ETP ist die jüngste Ergänzung der europäischen indexbasierten Staking-ETP-Suite von Bitwise, die Investoren ein effizientes, reguliertes Engagement in NEAR, der Blockchain für KI, bieten soll. * NEAR-Protokoll: Eine leistungsstarke, energieeffiziente Layer-1- Blockchain(1), die für das Zeitalter der KI entwickelt wurde und die kettenübergreifende Interoperabilität und KI-native Anwendungen durch eine schnelle, benutzerfreundliche Infrastruktur ermöglicht. * Staking: Das Bitwise NEAR Staking ETP wird die im Produkt gehaltenen NEAR- Token staken, um netto nach Gebühren und Gesamtkostenquote (TER) zusätzliche Erträge von rund 5,5?% zu erwirtschaften und den Anlegern gleichzeitig tägliche Liquidität an der Börse zu bieten. 02. Juli 2025. Frankfurt: Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/de/) gab heute die Einführung des Bitwise NEAR Staking ETP (Ticker: NEAR; ISIN: DE000A4A5GV2) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das NEAR-Protokoll ist eine Blockchain- Plattform, die für ihre Skalierbarkeit, kostengünstigen Leistungen und ihre nutzerorientierte Vision von Dezentralisierung bekannt ist. Mit über 45?Millionen monatlich aktiven Nutzern und etwa 8?Millionen täglichen Transaktionen zählt das NEAR-Protokoll zu den meistgenutzten Blockchain- Plattformen(2). Das Bitwise NEAR Staking ETP richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger, die mit digitalen Assets vertraut sind und ihr Portfolio diversifizieren wollen. Die Einführung markiert einen weiteren Meilenstein in einer Reihe von Produktinnovationen, die den Zugang zu Investitionen in den Kryptomarkt erleichtern sollen. Gleichzeitig legt Bitwise besonderen Wert auf Transparenz und unternehmerische Verantwortung - gerade in einem Jahr, das sich zunehmend als Wendepunkt für die Kryptoindustrie herauskristallisiert. Das ETP wird in Deutschland emittiert und ist vollständig besichert. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, bei niedrigen Gesamtkosten über den gesamten Nutzungszeitraum effiziente Erträge aus Staking zu erzielen. So soll im Vergleich zu anderen derzeit auf dem Markt angebotenen NEAR-Staking-ETP Produkten eine stärkere Performance erzielt werden. Dabei akkumuliert das ETP die täglichen Staking-Erträge, um die Gesamtperformance zu optimieren. Anhand einer robusten und transparenten Benchmark, dem ?CF NEAR Staked Return Index (https://www.cfbenchmarks.com/data/indices/NEARUSD_SRIC)", können Anleger die Performance des ETP nach Kosten und Gebühren im Vergleich zur marktüblichen NEAR-Staking-Rendite genau nachvollziehen. Das Bitwise NEAR Staking ETP ist das vierte Produkt, dass im Rahmen der europäischen Total-Return-Produktreihe (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/) von Bitwise aufgelegt wird. Dazu gehört auch das Bitwise Ethereum Staking ETP (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/bitwise-ethereum-staking-etp/) (Ticker: ET32; ISIN: DE000A3G90G9), das beim verwalteten Vermögen kürzlich die Marke von 200 Millionen Euro überschritten hat. Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagt: ?Wir freuen uns sehr, dieses neue ETP in Zusammenarbeit mit NEAR auf den Markt zu bringen. In der Welt der Kryptowährungen ist viel Bewegung und wir freuen uns, mit einem echten Innovator der Blockchain- und KI-Technologien zusammenzuarbeiten. Das Bitwise NEAR Staking ETP bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des NEAR-Tokens zu partizipieren und gleichzeitig eine Rendite aus den Staking-Erträgen zu erzielen - und das alles mit der erstklassigen ETP-Struktur von Bitwise." Illia Polosukhin, Mitbegründer der NEAR Foundation, erläutert: ?NEAR wurde entwickelt, um eine neue Art von Internet zu ermöglichen - eines, in dem künstliche Intelligenz Menschen und nicht Plattformen dient. Dieses ETP bringt diese Vision Investoren auf der ganzen Welt näher. Indem NEAR durch die bewährten Produkte von Bitwise einen leichteren Zugang erhält, beschleunigen wir die breite Akzeptanz einer von den Nutzern kontrollierten KI-Infrastruktur." NEAR Protocol - eine Layer-1-Blockchain für Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit Das NEAR Protocol ist eine Blockchain-Plattform, die fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz zugänglicher und nützlicher machen soll. Das 2020 eingeführte Protokoll adressiert häufige Probleme der Blockchain Technologie, wie geringe Geschwindigkeit und hohe Kosten, indem es eine Technik namens Sharding einsetzt, um viele Transaktionen gleichzeitig zu verarbeiten. Was NEAR von anderen Ansätzen unterscheidet, ist der Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit: Es ermöglicht den Zugang zu Anwendungen und Diensten über Benutzernamen - ähnlich wie bei E-Mail-Adressen - statt über herkömmliche Web3-Wallet-Codes. Das Protokoll funktioniert auch über verschiedene Blockchains hinweg und soll die Übertragung von Vermögenswerten und Daten zwischen Plattformen vereinfachen. NEAR wird bereits für KI-Tools, digitale Geldbörsen und Anwendungen eingesetzt, die den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten und ihre digitale Identität geben. Im zweiten Quartal 2025 belegte NEAR hinsichtlich der monatlich aktiven Nutzer den zweiten Platz der am meisten genutzten Blockhain-Plattformen - direkt hinter Solana(3). Dieses Wachstum ist zum Teil auf die Chain Abstraction Technologie von NEAR zurückzuführen, die es den Nutzern erleichtert, Anwendungen über verschiedene Blockchains hinweg zu nutzen, ohne dafür über mehrere Wallets oder Tokens verfügen zu müssen. Auch Entwickler profitieren von der NEAR-Infrastruktur: Die flexibel gestaltbaren Smart Contracts ermöglichen Multichain-Finanzanwendungen mit sicheren kryptografischen Tools - ganz ohne Bridges oder Wrapped Tokens, die zusätzliche Risiken und Komplexität mit sich bringen. Staking von NEAR-Token Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Kryptowährungen, Einkommen zu erzielen. Es ist eine wichtige Funktion bei NEAR. Beim NEAR-Protokoll können Nutzer ihre Token einsetzen, um Transaktionen im Netzwerk zu bestätigen. Dadurch helfen sie, das Netzwerk sicher und stabil zu halten. Als Belohnung bekommen sie zusätzliche Token - sogenannte Staking-Erträge. Das funktioniert ähnlich wie Dividenden bei Aktien. Für Anleger bietet das Bitwise NEAR Staking ETP eine einfache Möglichkeit, an den Staking-Rewards zu partizipieren, ohne sich um die technischen Aspekte des Staking oder die Token-Verwahrung kümmern zu müssen. Während NEAR-Besitzer ihre Token auch selbst über Wallets oder Validatoren staken können, bietet das ETP klare Vorteile - insbesondere tägliche Liquidität, da es an regulierten Börsen gehandelt wird und weder Sperrfristen noch manuelle Delegation erfordert. Darüber hinaus werden die zugrundeliegenden NEAR-Token von einem professionellen institutionellen Verwahrer in einem sicheren Cold Storage aufbewahrt, was einen zusätzlichen Vermögensschutz bietet. Anlegern wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die im Prospekt und die abschließenden Produktbedingungen auf www.bitwisevinestments.eu (http://www.bitwisevinestments.eu) beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Wichtige Produktdaten +---------------------------------+-----------------------------+ | ETP Name | Bitwise NEAR Staking ETP | +---------------------------------+-----------------------------+ | Ticker | NEAR | +---------------------------------+-----------------------------+ | ISIN / WKN | DE000A4A5GV2 / A4A5GV | +---------------------------------+-----------------------------+ | Index Benchmark | CF NEAR Staked Return Index | +---------------------------------+-----------------------------+ | Erwartete Netto-Staking-Rendite | 5,5%* | +---------------------------------+-----------------------------+ | TER | 0,85% p.a. | +---------------------------------+-----------------------------+ (* Die Netto-Staking-Rendite spiegelt die Staking-Rendite nach Abzug aller Gebühren (Staking-Gebühr und TER) pro ETP-Anteil wider. Diese Zahl stellt die erwartete Rendite des ETP dar, ausgedrückt in annualisierten, nicht aufgezinsten Prozent. Hinweis: Die Rendite kann sich je nach Netzwerk und Marktdynamik ändern. Die Net-Staking-Erträge werden täglich innerhalb des ETP akkumuliert, um die Performance zu steigern. Dieser Mechanismus erhöht den Kryptowährungsanspruch pro ETP-Anteil am Ende eines jeden Handelstages, was bedeutet, dass sich die Menge an NEAR, die jeden ETP-Anteil unterlegt, im Laufe der Zeit nach oben anpasst. Sie können den aktuellen Anspruch pro ETP-Anteil in der Kryptowährungsanspruchstabelle einsehen, die auf der Produktseite unter www.bitwiseinvestments.eu/products verfügbar ist.) - Ende - Über die NEAR Foundation Das NEAR-Protokoll ist die Blockchain für KI. Es ist eine leistungsstarke, KI- native Plattform, die für die nächste Generation dezentraler Anwendungen und intelligenter Agenten entwickelt wurde. Sie bietet die Infrastruktur, die KI benötigt, um über das Web2 und Web3 hinweg zu handeln, zu operieren und zu interagieren. NEAR kombiniert drei Kernelemente: User-Owned AI, die sicherstellt, dass Agenten im besten Interesse der Nutzer handeln; Intents und Chain Abstraction, die die Komplexität der Blockchain für nahtlose, zielgerichtete Transaktionen über Ketten hinweg eliminieren; und eine Sharded- Blockchain-Architektur, die die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und kostengünstige Ausführung bietet, die für den realen Einsatz von KI und Web3 erforderlich sind. Dieser integrierte Stack macht NEAR zur Grundlage für den Aufbau sicherer, benutzereigener, nativer KI-Anwendungen im Internet-Maßstab. Über Bitwise Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds- Strategien - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet. Medienkontakt: SCHWARZ Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com WICHTIGER HINWEIS: Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten. KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO. Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen: Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren, vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken. -------------------------------------------------------------------------------- (1) Quelle: NEAR Foundation (2) Quelle: Bitwise Europe Research; NEAR Foundation (3) Quelle: Artemis, Bitwise Europe; https://app.artemisanalytics.com/chains °