2G Energy: Dynamik nimmt zu

Nach Darstellung von SMC-Research belegen die Umsatzzahlen für 2021 wie auch der Auftragsbestand, dass es bei der 2G Energy AG dynamisch aufwärts geht. Trotz der aktuellen politischen Krise und den damit verbundenen Markteinflüssen erwartet SMC-Analyst Holger Steffen für die nächsten Jahre deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse.

Die vorläufigen Umsatzzahlen für 2021 belegen laut SMC-Research, dass die Dynamisierung der Geschäftsentwicklung bei 2G nach der Corona-Delle langsam Fahrt aufnehme. Untermauert werde dies auch durch den bereits im Januar gemeldeten hohen Auftragsbestand, der mit mehr als 150 Mio. Euro weit über dem Vorjahreswert (111,2 Mio. Euro) gelegen habe (siehe dazu das Update vom 21. Januar). Die Analysten halten daher an ihren Schätzungen fest, die für dieses Jahr einen Anstieg der Erlöse auf 305 Mio. Euro und des EBIT auf 22,9 Mio. Euro vorsehen.

Für eine etwas erhöhte Unsicherheit sorgen aus ihrer Sicht aktuell der Ukrainekrieg, die damit einhergehenden massiven Dissonanzen mit Russland und die möglichen Folgen für die Gasversorgung von Deutschland und Europa. Es bleibe abzuwarten, ob die Sorge vor einer Gasknappheit und anhaltend hohen Gaspreisen die Investitionsbereitschaft von Kunden schmälere. Da die geänderten Rahmenbedingungen im Markt in den letzten zwölf Monaten nach Einschätzung der Analysten aber zugleich für einen deutlichen Anstieg der Strompreise gesorgt haben, bleiben aus ihrer Sicht BHKW grundsätzlich unverändert attraktiv. Zumal die Anlagen mit einer sehr hohen Energieeffizienz punkten, so die Analysten – ein Aspekt, der unter den neuen Rahmenbedingungen noch wichtiger sein dürfte. Mit den hohen Preisen für Erdgas rücken andere, bislang weniger wirtschaftliche Brennstoff-Bezugsquellen wieder stärker in den Blickpunkt, etwa Klärgas, Deponiegas oder auch Biogas.

Die Analysten halten daher an ihrem Expansionsszenario für 2G weiterhin fest und erwarten für die nächsten Jahre deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse. Auf der Basis bestätigen sie ihr Kursziel in Höhe von 123,00 Euro und das Rating „Buy“.

