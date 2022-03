3 Dinge, die wir auf der Aktionärsversammlung von Disney erfahren haben

Trotz der Drohung, aus dem Vorstand abgewählt zu werden, erhielt CEO Bob Chapek mindestens 94 % Zustimmung für die Beibehaltung seines Sitzes als Vorstandsmitglied.

Nach einer schlecht aufgenommenen Stellungnahme zu einem umstrittenen Gesetzesentwurf in Florida Anfang der Woche, bezieht Chapek eine stärkere Position gegen das „Don’t Say Gay“-Gesetz.

Es kann dauern, bis Disney einige versprochene Fahrgeschäfte zurückbringt, deren Entwicklung während der Pandemie gestoppt wurde, aber sie sind nicht für immer verschwunden.

Wichtige Punkte

Vor der jährlichen Aktionärsversammlung von Walt Disney letzten Mittwoch herrschte etwas mehr Aufregung als sonst. Da der CEO Bob Chapek im Fadenkreuz von Freizeitparkfans und Gleichstellungsbeauftragten steht, wurde selbst eine banale Abstimmung über die Beibehaltung des Vorstandssitzes plötzlich zu einer aufregenden Angelegenheit.

Disneys Präsentation war eine multimediale Reise durch alles, was der Mediengigant getan hat, und durch die reichhaltige Pipeline an Inhalten, die in Planung sind. Die Frage- und Antwort-Session der Aktionäre war die typische Sammlung von Beschwerden und Vorschlägen. Schauen wir uns einige der wichtigsten Momente der 90-minütigen Aktionärsversammlung genauer an.

1. Chapek überlebt die Abstimmung im Aufsichtsrat leicht

Alle 11 Vorstandsmitglieder von Disney standen zur Wiederwahl an. Im letzten Jahr machten Online-Petitionen die Runde, in denen frustrierte Inhaber/innen von Disney World- und Disneyland-Pässen, die sich über die jüngsten Änderungen der Preise und der Politik in den geschlossenen Attraktionen ärgerten, die Abwahl von Chapek forderten. In den letzten Wochen schlossen sich ihnen Aktivisten an, die sich darüber ärgerten, dass Chapek nicht offiziell gegen das Gesetz über die elterlichen Rechte in der Bildung in Florida Stellung bezogen hatte, das die Diskussion über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Unterricht für Kinder vom Kindergarten bis zur dritten Klasse verbietet.

Kleinanleger aus zwei verschiedenen Lagern schworen, gegen den Verbleib von Disneys CEO im Vorstand zu stimmen. Sie wurden in den sozialen Medien laut, aber es war nur viel Lärm um nichts. Sie hatten nicht die nötigen Stimmen. Disney gab während der Versammlung nicht die einzelnen Abstimmungsergebnisse bekannt, sagte aber, dass alle 11 Mitglieder mindestens 94 % der Stimmen erhielten.

Dies wird keine Wiederholung der Abstimmung von Michael Eisner im Jahr 2004 sein. Der damalige CEO überlebte zwar die Abstimmung im Vorstand, wurde aber degradiert. Ein Jahr später trat er als CEO zurück. Chapek muss noch einige Dissidenten zurückgewinnen, aber es sieht nicht so aus, als würde er in absehbarer Zeit gehen.

2. Disney nimmt endlich öffentlich Stellung zum Gesetzentwurf in Florida

Es mag zu spät sein, aber Chapek eröffnete den Frage-und-Antwort-Teil des Treffens mit der Ankündigung, dass Disney das Gesetz über die elterlichen Rechte in der Bildung im Sunshine State ablehnt. Disney hat versucht, hinter den Kulissen mit den Gesetzgebern zusammenzuarbeiten, um die heiklen Punkte zu beseitigen, aber diese Bemühungen haben keine Früchte getragen. Chapek verriet auch, dass er ein Gespräch mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis geführt hat und beide Parteien sich auf ein persönliches Treffen geeinigt haben. Chapek wird einige der Aktivisten seines Unternehmens, die gegen den Gesetzentwurf sind, zu dem Treffen mitbringen.

Hat Chapek genug getan, um seine Kritiker zu besänftigen? Viele der Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre drehten sich um Disneys Verhalten, das den umstrittenen Gesetzentwurf nicht früher verurteilt hat.

3. Manche Dinge, die verschwunden sind, kommen vielleicht zurück

Disney musste im Zuge der Pandemie eine Menge Dinge aus seinen heimischen Themenparks streichen. Einige für beide Küsten angekündigte Fahrgeschäfte - darunter eine Mary Poppins-Attraktion in Floridas Epcot und eine Black Panther Quinjet-Fahrt in Kalifornien - wurden vom Haus der Maus nicht weiter behandelt.

Disney hat auch nie den Verkauf der Premium-Jahreskarte wieder aufgenommen, die den Eintritt in alle sechs Disney-Themenparks im Inland beinhaltet. Das Unternehmen wurde über den Status all dieser Dinge befragt. Es bestätigte, dass die Mary Poppins- und Marvel-Erweiterungen derzeit auf Eis gelegt sind, aber das Management gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie zurückkehren könnten, sobald sich Disneys finanzielle Lage verbessert. Die Disney-Themenparks in den USA haben im letzten Quartal ein Rekordergebnis erzielt und Disney+ wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 schwarze Zahlen schreiben. Chapek zeigte sich optimistischer, was die Rückkehr des Premier Passes angeht, und sagte dem Fragenden, dass er prüfen werde, ob man ihn zurückbringen könne.

Nicht auf jede Frage gab es eine perfekte Antwort, aber es hätte auch viel schlimmer kommen können. Die Disney-Aktionäre hoffen, dass es bei der Versammlung im nächsten Jahr weniger Drama geben wird.

Der Artikel 3 Dinge, die wir auf der Aktionärsversammlung von Disney erfahren haben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 10.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool