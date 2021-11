3 Small-Cap-Aktien, die jetzt für langfristige Anleger ein Kauf sind

Renalytix vermarktet einen Diagnoseservice, der dem US-Service Medicare jedes Jahr Milliarden einsparen könnte.

Ocular Therapeutix stellt eine Tränenkanaleinlage her, die Juckreiz und Entzündungen am Auge lindert.

Nano-X Imaging will die Kosten für medizinische Bildgebungsdienste mit einer digitalen Röntgenquelle senken.

Wichtige Punkte

Wie sichert man sich gegen die heftige Inflation ab? Hier ist eine Idee, die für den einen oder anderen ungewohnt sein dürfte.

Small-Cap-Aktien, die an kleine und agile Unternehmen gebunden sind, sind derzeit besonders attraktiv. Seit dem 27. Oktober 2021 ist der Small-Cap-Aktienindex Russell 2000 um 6,8 % gestiegen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Gewinne der Large-Cap-Aktien, die der S&P 500-Index abbildet, im gleichen Zeitraum.

Nur weil ein Unternehmen relativ klein ist, heißt das aber noch lange nicht, dass seine Aktien in einer Zeit der starken Inflation auch steigen werden. Doch diese drei Unternehmen könnten aus unterschiedlichen Gründen große Gewinner für geduldige Anleger sein. Dazu muss man sie jetzt kaufen - und langfristig halten.

Derzeit leben schätzungsweise 37 Millionen Amerikaner mit einer chronischen Nierenerkrankung (CKD). Medicare gibt jedes Jahr etwa 120 Mrd. US-Dollar für die Behandlung dieser Gruppe aus und würde gerne viel weniger ausgeben.

Renalytix (WKN: A2P9A5) und sein KidneyIntelX-Diagnoseservice können viel dazu beitragen, die CKD-Belastung von Medicare zu verringern und dabei viel Geld für die Aktionäre zu verdienen. Die erstklassige Diagnoseplattform des Unternehmens nutzt künstliche Intelligenz, um die Ergebnisse von Blutproben mit Informationen aus der Krankenakte und bekannten genetischen Markern zu vergleichen.

Für rund 950 US-Dollar pro KidneyIntelX-Ergebnis erhalten Ärzte einen Risikowert, mit dem sie bei Patienten fortschreitenden Nierenverfall vorhersagen können. Anhand der Risikobewertungen können die Träger von Gesundheitsfürsorgeplänen ihre begrenzten Ressourcen auf die Patienten ausrichten, bei denen sich der Gesundheitszustand ohne Intervention am schnellsten verschlechtern wird.

Die Behandlung von Erkrankungen, die zu Nierenschäden führen, ist nicht billig. Doch Medikamente und häufige Kontrolluntersuchungen sind weitaus preiswerter als eine Dialyse. Wenn ein CKD-Patient im Frühstadium davor bewahrt wird, dass sich sein Zustand so weit verschlechtert, dass eine Transplantation erforderlich wird, kann Medicare im Laufe des Lebens des Patienten Beträge in Millionenhöhe einsparen.

Renalytix ist immer noch eine Small-Cap-Aktie, da der Umsatz von KidneyIntelX im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2021 endete, bei schwachen 1,5 Mio. US-Dollar lag. Es wird nicht über Nacht geschehen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kostenträger in ganz Amerika lernen, wie sie mit der firmeneigenen Nierenüberwachungsdiagnostik haufenweise Geld sparen können.

Jedes Jahr unterziehen sich mehr als 4 Millionen Amerikaner einer Kataraktoperation. Ocular Therapeutix (WKN: A1180P) stellt Dextenza her, ein Gel, das Augenärzte nach einer Augenoperation in die Tränenkanäle der Patienten einführen.

Das Unternehmen brachte Dextenza auf den Markt, kurz bevor die Pandemie die Zahl der Eingriffe absacken ließ. Trotz der Herausforderungen verläuft die Markteinführung gut. Im dritten Quartal hat sich der Umsatz von Dextenza im Vergleich zum Vorjahr auf 11,9 Mio. US-Dollar mehr als verdoppelt.

Im Oktober erweiterte die US-Food and Drug Administration (FDA) den Kreis der für Dextenza infrage kommenden Patienten auf Patienten mit allergischer Konjunktivitis. Diese Ausweitung auf die postoperative Behandlung könnte für Ocular Therapeutix von großer Bedeutung sein. Jetzt können Ärzte eine Kostenerstattung für die Verabreichung von Dextenza an Patienten erhalten, die zu einem einfachen Praxisbesuch kommen.

Im postoperativen Bereich kratzt der Verkauf von Dextenza erst an der Oberfläche und der Verkauf an Menschen mit allergischer Konjunktivitis oder chronischer Bindehautentzündung steht erst am Anfang. Dank zwei Wegen zur Rentabilität hat Ocular Therapeutix das Zeug dazu, in den kommenden Jahren große Gewinne zu erzielen.

Dank einer effizienten Methode zur Erzeugung von Röntgenstrahlen könnte Nano-X Imaging (WKN: A2QBXW) schließlich zu einem führenden Anbieter von medizinischen Bildgebungsgeräten werden. Die Quelle der Röntgenstrahlen, die bei der computergestützten Tomographie (CT) die Bilder erzeugen, beruht immer noch auf der Erhitzung eines Metallfadens auf 2.000 Grad Celsius.

Das Vorzeigegerät von Nano-X Imaging, der Nanox.ARC, erzeugt Röntgenstrahlen mit Siliziumchips, die nur wenig Strom verbrauchen. Das Single-Source-Gerät Nanox.ARC wurde bereits von der FDA zugelassen. Aber der erste Versuch des Unternehmens, eine Zulassung für ein Multi-Source-Gerät zu erhalten, hat nicht funktioniert.

Ein unsicherer Zeitplan für die erneute Einreichung eines Antrags bei der FDA für ein Multi-Source-Gerät in Verbindung mit fehlenden Einnahmen macht dieses Unternehmen derzeit zu einer Aktie mit extrem hohem Risiko. Die Eroberung des Marktes für Röntgengeräte könnte jedoch so lukrativ sein, dass es das Risiko wohl wert ist.

Der Artikel 3 Small-Cap-Aktien, die jetzt für langfristige Anleger ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Cory Renauer besitzt Aktien von Nano-X Imaging Ltd., Ocular Therapeutics and Renalytix AI. The Motley Fool besitzt keine der empfohlenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 20.11.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images