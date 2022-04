300 Euro pro Monat investieren: ETF-Sparplan oder doch nur einzelne Aktien?

Ich glaube, dass viele Sparer und angehende Investoren 300 Euro pro Monat investieren könnten. Oder zumindest einen dreistelligen Eurobetrag, womit sie vor einer entscheidenden Frage stehen: Lohnt sich das Investieren in einzelne Aktien? Oder ist ein ETF-Sparplan der goldene Weg?

300 Euro pro Monat sind für viele vermutlich etwas von einer Sparrate zwischen 10 und 20 % des monatlichen Einkommens. Grundsätzlich eine Menge Geld. Für diejenigen, die das meiste herauskitzeln wollen, ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten.

Eines vorab: Ein ETF-Sparplan ist immer ein richtiger Weg oder zumindest ein solider Kompromiss, der langfristig mithilfe des Cost-Average-Effekts eine solide Rendite bringen kann. Aber es besteht auch die Möglichkeit, über längere Zeiträume ein diversifiziertes Depot bestehend aus einzelnen Aktien aufzubauen. Das Potenzial von 300 Euro pro Monat sollte man jedenfalls nicht unterbewerten.

300 Euro pro Monat investieren: Aktien neben einem ETF möglich!

Noch einmal der Hinweis: Mit einem oder zwei ETF-Sparplänen ist man bei einer Investition von 300 Euro pro Monat immer gut aufgehoben. Das kann langfristig den Vermögensaufbau mit einer marktüblichen durchschnittlichen Rendite gut aufpeppen. Zudem profitiert man von einem einfachen, wenig zeitaufwendigen Ansatz. Viele Vorteile sind damit bereits verknüpft.

Wenn man jedoch etwas mehr möchte, zum Beispiel mehr Dividende oder mehr Rendite, so sind Einzelaktien ebenfalls eine Option. Als Investor kann man zum Beispiel die 300 Euro pro Monat in zwei oder drei Monatstranchen zusammenfassen und mit 600 Euro alle zwei Monate oder 900 Euro in drei Monaten investieren. Möglich ist auch, dass man vier Monate wartet und 1.200 Euro in jede Aktie investiert. Wobei bei diesem Ansatz der Kauf von drei oder vier Aktien pro Jahr möglich wäre.

Wir erkennen daher, dass das Investieren von 300 Euro pro Monat unterschiedlich möglich ist. Ein ETF-Sparplan ist eine einfache, bequeme und kostengünstige Möglichkeit. Mit Geduld und Zeit ist der Aufbau eines Aktien-Depots möglich. Entscheidend ist jedoch, dass man einen soliden Kompromiss aus den Gebühren und der Qualität in der Breite erhält. Mit einem solchen Betrag muss man sich jedoch nicht einschränken.

Viele Möglichkeiten

Wenn du daher sagst, dass du 300 Euro pro Monat investieren kannst, überlege dir, welchen Weg du gehen möchtest. Einen ETF-Sparplan, vielleicht zwei oder auch drei wären möglich. Aber eben auch das Investieren in einzelne Aktien unter gewissen Umständen. Man sollte sich vielleicht von der Idee verabschieden, jeden Monat Geld in eine Aktie zu packen.

Trotzdem sind 300 Euro viel Potenzial. Alleine wenn du über 25 Jahre diesen Betrag zu einer marktüblichen Rendite von 8 % p. a. investierst, kannst du rein rechnerisch auf ein Vermögen von 274.500 Euro kommen. Jetzt gilt es eigentlich nur zu beantworten, was deine Präferenzen sind.

