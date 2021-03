5 Aktien für eine Krypto-Investition

Der Bitcoin-Kurs hat sich in den letzten 12 Monaten fast verzehnfacht. Einige andere Kryptos sind noch deutlich besser gelaufen. Dementsprechend ist das Interesse an diesem Thema wieder gestiegen, ist jedoch noch nicht auf dem Niveau wie beim Hype im Jahr 2017.

Dazu ist die Substanz in dem Bereich in den letzten Jahren massiv gestiegen. Daher halte ich es nach wie vor für eine gute Idee, sich als Anleger mit dem Bereich intensiver auseinanderzusetzen.

Selbst wer noch nicht bereit ist oder das Interesse hat, digitale Vermögenswerte direkt zu kaufen und zu besitzen, hat mittlerweile einige Möglichkeiten, das indirekt über Aktien oder Fonds zu tun. Hier sind fünf Beispiele dafür.

Fonds von Grayscale

Das Unternehmen Grayscale hat erkannt, dass viele Anleger sich scheuen, direkt in Kryptowährungen zu investieren und hat genau für diesen Zweck Fonds aufgelegt. Es gibt zum Beispiel den Grayscale Bitcoin Trust (WKN: A2PB2L), über den man indirekt in die aktuell größte Kryptowährung investieren kann. Dieselbe Möglichkeit bieten Grayscale Fonds für Ethereum und andere größere Kryptos. Oder wer gleich diversifiziert sein möchte, der kann sich den Grayscale Digital Large Cap (WKN: A2QAXT) anschauen, der neben Bitcoin und Ethereum auch Bitcoin Cash und Litecoin hält.

Cryptology Asset Group (WKN: A2JDEW)

Cryptology ist laut eigenen Angaben die größte börsennotierte Holdinggesellschaft für Blockchain-Unternehmen sowie Krypto-Assets und ein führender europäischer Vermögensverwalter und Investor in Krypto-Assets und Blockchain-basierten Geschäftsmodellen.

Im Portfolio des Unternehmens finden sich Beteiligungen an einigen Unternehmen aus dem Blockchain-Bereich, unter anderem:

Block.One - Entwickler der EOSIO-Software, auf der die hoch performante EOS-Blockchain basiert, die aktuell unter allen existierenden Blockchains diejenige mit den zweitmeisten Transaktionen ist.

Northern Data AG (WKN: A0SMU8) - stellt Infrastruktur für hoch-performante Rechenzentren und Bitcoin-Mining zur Verfügung.

Iconic Holding - ein führender Krypto-Vermögensverwalter ausgerichtet auf institutionelle Anleger.

Bitcoin Group (WKN: A1TNV9)

Die Bitcoin Group stellt sich selbst als Investor in Unternehmen aus den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen dar. Bisher hat das Unternehmen zwei Investments getätigt: Sie besitzt 100 % an der futurum Bank und 50 % an SINEUS.

SINEUS ist ein Anlageberater, dessen Geschäft nicht direkt am Erfolg von Kryptowährungen hängt. Die futurum Bank hingegeben betreibt den bitcoin.de Marktplatz, wo man als Anleger unter anderem Bitcoin oder Ethereum mit anderen Nutzern der Plattform handeln kann.

Nach einem Kauf/Verkauf wird der entsprechende Betrag in Euro vom Bankkonto des Käufers auf das Bankkonto des Verkäufers überwiesen. Sobald der Verkäufer den Erhalt des Betrags bestätigt, wird die entsprechende Kryptowährung an den Käufer transferiert.

Bitfarms (WKN: A2PMY9)

Eine Hauptaufgabe, um eine Blockchain erfolgreich zu betreiben, ist das sogenannte Mining. Miner stellen die Sicherheit des entsprechenden Blockchainnetzwerks sicher und bestätigen darin getätigte Transaktionen. Dafür erhalten sie die entsprechende Kryptowährung.

Theoretisch kann jeder einen eigenen Miner betreiben. Jedoch ist dieses bei Bitcoin und anderen auf demselben Mining-Algorithmus „Proof of Work“ basierenden Netzwerken sehr rechenintensiv geworden, so dass die Aussichten auf das erfolgreiche Minen relativ gering sind.

Mit Bitfarms kann man dafür in einen solchen Miner investieren. Bitfarms betreibt eine große Serverfarm für das Bitcoin-Mining, die darüber hinaus mit Energie aus Wasserkraftwerken betrieben wird.

Overstock.com (WKN: 645086)

Overstock ist eigentlich ein Unternehmen aus dem Internethandel. Es hat jedoch bereits vor Jahren das Potential der Blockchaintechnologie erkannt. Um gezielt darin zu investieren wurde die 100%ige Tochtergesellschaft Medici Ventures gegründet. Heute finden sich unter diesem Dach Beteiligungen an 18 Blockchain-Unternehmen mit dem Fokus auf Lösungen für:

Kapitalmärkte

Geld und Banking

Identitätsmanagement

Immobilien

Wahlen

Lieferketten

Die Vision des Unternehmens ist, mit diesen Unternehmen einen „Technology Stack for Civilization“ zu erstellen - also Technologielösungen für die wichtigsten Bereiche, die das Funktionieren einer Gesellschaft garantieren.

Offenlegung: Bernd Schmid besitzt Bitcoin, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum und Aktien von Overstock.com. The Motley Fool empfiehlt Bitcoin und Aktien von Overstock.com.