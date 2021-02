5 Fehler, die Sie beim Trading vermeiden sollten - Podcast mit Emanuel Eisel von Scalable Capital

Mit einem Neo-Broker ist das Handeln von Aktien, ETFs oder aktiv gemanagten Fonds heute denkbar einfach. Mit wenigen Klicks lassen sich Käufe und Verkäufe in Auftrag geben oder ein Sparplan einrichten.





So simpel es letztlich ist: Wer zum ersten Mal an der Börse investiert, sollte dabei ein paar Grundsätze beachten - und häufige Anfängerfehler vermeiden. Welche das sind und wie man ihnen vorbeugt, darüber spricht Nicolas Zeitler mit Emanuel Eisel, Head of Capital Markets bei Scalable Capital.

