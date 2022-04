5 Top-Aktien für April

Die Märkte wurden durch den Krieg in der Ukraine, die Inflation und steigende Zinsen verunsichert.

Eine Reihe von disruptiven Tech-Aktien scheint im Angebot zu sein.

Dividendenaktien sind auch in Zeiten der Unsicherheit eine gute Option.

Wichtige Punkte

Wir stehen erst am Anfang des zweiten Quartals und es war bereits ein wildes Jahr für Investoren.

Der S&P 500 startete mit einem Allzeithoch ins neue Jahr, doch im März geriet der breite Marktindex in eine Korrektur, da Sorgen wie der Krieg in der Ukraine, die Rekordinflation und die steigenden Zinsen die Anleger verunsicherten. Doch seit dem Tiefpunkt am 8. März hat sich der Index um mehr als 10 % erholt und nähert sich nun wieder den Allzeithochs.

In Zeiten wie diesen scheint das Einzige, was auf dem Markt sicher ist, die Unsicherheit zu sein. Das ist jedoch kein Grund zur Panik.

Lies weiter, um zu erfahren, warum unsere Mitarbeiter Realty Income (WKN: 899744, 0,97 %), Upstart Holdings (WKN: A2QJL7, -1,67 %), Roku (WKN: A2DW4X, -1,19 %), Poshmark (WKN: A2QKC1 -1,26 %) und Okta (WKN: A2DNKR, -1,85 %) als Top-Aktien für den Monat April empfehlen.

Ein echter Wohlstandsbringer

Matt DiLallo (Realty Income): Nur wenige Unternehmen verkörpern ihren Namen so gut wie Realty Income. Der Real Estate Investment Trust (REIT) zielt darauf ab, verlässliche monatliche Dividenden zu zahlen, die im Laufe der Zeit stetig steigen. Genau das hat er in seiner Geschichte getan.

Realty Income hat kürzlich die 115. Dividendenerhöhung seit dem Börsengang 1994 und die 98. vierteljährliche Erhöhung in Folge bekannt gegeben. Insgesamt hat Realty Income seinen Anlegern seit 27 Jahren in Folge eine Dividendenerhöhung zukommen lassen - was das Unternehmen zu einem Dividendenaristokraten macht -, und dabei die Ausschüttung um 4,4 % pro Jahr erhöht.

Dieses stetige Dividendenwachstum hat einen großen Wert für die Aktionäre geschaffen. Seit seinem Börsengang hat Realty Income eine jährliche Gesamtrendite von 15,5 % erzielt.

Realty Income sollte in der Lage sein, auch in den kommenden Jahren einen stetig wachsenden Einkommensstrom zu liefern. Der REIT hat eine der besten Bilanzen in der Branche und eine vernünftige Ausschüttungsquote. Das gibt ihm die finanzielle Kapazität, weiterhin renditestarke Immobilien zu kaufen, und er sieht eine enorme Chance, weiterzuwachsen. In den USA und Europa gibt es schätzungsweise 12 Billionen US-Dollar an selbst genutzten Gewerbeimmobilien, was dem Unternehmen eine Vielzahl von Übernahmemöglichkeiten bietet.

Die Fähigkeit von Realty Income, seine ohnehin schon attraktive Dividende von 4 % weiter zu erhöhen, dürfte dazu beitragen, dass das Unternehmen einen Mehrwert für seine Aktionäre schafft. Die unterdurchschnittliche Volatilität macht Realty Income zu einer großartigen Aktie, die Anleger in diesem Monat in ihr Portfolio aufnehmen sollten.

Eine unkonventionelle KI-Wette

Chris Neiger (Upstart Holdings): Künstliche Intelligenz (KI) bekommt heutzutage viel Aufmerksamkeit, aber eine KI-Wette, die ein wenig abseits der ausgetretenen Pfade liegt, ist Upstart Holdings mit seinem Kreditvergabegeschäft.

Das Unternehmen nutzt KI, um den Kreditantragsprozess für seine Kunden zu rationalisieren. Mehr als 70 % der Kredite werden vollständig über das automatisierte System genehmigt. Und das ist nicht nur effizient. Bei Krediten, die über die Upstart-Plattform vergeben werden, gibt es 75 % weniger Zahlungsausfälle als bei traditionellen Kreditgebern, und die Zinssätze für Privatkredite sind für die Kunden um 10 % niedriger.

Die Kreditvergabe ist nicht gerade ein aufregendes Geschäft. Aber es ist einträglich und bietet das Potenzial, den 727 Mrd. US-Dollar schweren Autokreditmarkt und den 4,6 Billionen US-Dollar schweren Hypothekenmarkt zu erschließen. Das Unternehmen steht in beiden Bereichen erst am Anfang und wird auf dem Erfolg aufbauen, den es bereits mit Privatkrediten hatte.

Die gute Nachricht für Investoren ist, dass Upstart nicht nur viel Potenzial hat, sondern bereits ein erfolgreiches Unternehmen ist. Die Gesamteinnahmen stiegen im vierten Quartal (Bericht vom 15. Februar) um 252 % und das Betriebsergebnis stieg um mehr als das Fünffache auf 60,4 Mio. US-Dollar.

Noch attraktiver wird das Unternehmen, wenn du bedenkst, dass 94 % seiner Einnahmen von Banken und Kreditinstituten stammen, was bedeutet, dass das Unternehmen nicht in großem Umfang mit riskanten Kreditnehmern zu tun hat.

Kurzfristig könnte die Aktie von Upstart etwas schwanken, da Wachstumsaktien derzeit auf dem Markt leiden. Aber da die Aktien des Unternehmens derzeit im Minus sind, könnte sich der Kauf von Upstart-Aktien in den nächsten Jahren als kluge Entscheidung erweisen.

Ein Medienstreaming-Gewinner in der Schnäppchenkiste der Wall Street

Anders Bylund (Roku): Die Aktien des Experten für Medienstreaming-Technologie Roku (WKN: A2DW4X, -1,19 %) sind derzeit im Ausverkauf. Dabei sind die Zukunftsaussichten des Unternehmens so gut wie nie zuvor.

Die Aktie notiert derzeit 74 % unter dem Allzeithoch vom letzten Sommer. Ich kann verstehen, warum Value-Investoren diese Aktie im Zuge des jüngsten Ausverkaufs von Wachstumsaktien mit riskanten Hochpreisaktien in einen Sack werfen, da sie selbst jetzt noch für das 72-Fache der nachlaufenden Gewinne und das 92-Fache des freien Cashflows den Besitzer wechselt. Ich verstehe jedoch nicht, warum die Korrektur bei Roku viel stärker als der Durchschnitt war. Der technologielastige Nasdaq Composite ist im Vergleich dazu nur um 11 % von seinen Dezember-Höchstständen zurückgegangen.

Als weltweit führender Anbieter von Streaming-Videoplattformen gewinnt dieses Unternehmen so lange, wie der Sektor der digitalen Medien wächst. Den Anlegern von Roku ist es egal, welcher Streamingdienst den Krieg der Kanäle gewinnt oder verliert, denn alle Konkurrenten verlassen sich auf die bewährten Hardware- und Softwarelösungen von Roku, um ihre Inhalte an die Verbraucher zu bringen. Außerdem führt Roku neue Einnahmequellen ein, zum Beispiel sein eigenes Programm mit Originalsendungen, Shopping-Tools auf dem Bildschirm und vieles mehr.

Da kommt noch mehr. Roku ist bereit, sich von diesem mysteriösen Ausverkauf mit aller Macht zu erholen. Roku ist eine meiner stärksten langfristigen Anlageideen, und wie ich bereits sagte, sieht die Aktie im Moment günstig aus.

Ein sozialer Marktplatz, den man für tot gehalten hat

Tim Green (Poshmark): Wenn du einen Haufen Klamotten in deinem Schrank hast, die du verkaufen möchtest, aber nicht willst, dass ein Laden einen Anteil von 50 % oder mehr nimmt, ist Poshmark die Lösung. Der Wiederverkaufsmarktplatz von Poshmark bringt nicht nur Verkäufer mit 7,6 Mio. aktiven Käufern zusammen, sondern macht auch Spaß, indem er soziale Aspekte einbezieht. Durch Likes, Kommentare und Shares können Verkäufer eine Anhängerschaft und eine persönliche Marke aufbauen.

Dem Unternehmen Poshmark geht es sehr gut. Im letzten Jahr wurden über die Plattform Waren im Wert von 1,8 Mrd. US-Dollar verkauft und das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 326 Mio. US-Dollar. Diese Zahlen sind im Vergleich zu 2020 um 27 bzw. 25 % gestiegen. Poshmark ist nicht profitabel, was zum Teil daran liegt, dass das Unternehmen sein Marketing aufgestockt hat, um das Wachstum anzukurbeln, aber es erwirtschaftet einen positiven freien Cashflow.

Die Poshmark-Aktie ist eine ganz andere Geschichte. Die Aktien sind um satte 87 % von ihrem Allzeithoch gefallen, das sie kurz nach dem Börsengang des Unternehmens Anfang 2021 erreicht hatten. Poshmark wird jetzt mit knapp über 1 Mrd. US-Dollar bewertet.

Es ist sicherlich richtig, dass sich das Wachstum verlangsamt hat und dass das Ergebnis unter dem Anstieg der Ausgaben leidet. Aber der Markt, auf den Poshmark es abgesehen hat, ist groß - es wird erwartet, dass sich der Wiederverkaufsmarkt bis 2025 auf 47 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifachen wird. Poshmark ist nicht der einzige Marktteilnehmer, aber er ist groß genug, um durch Netzwerkeffekte einen erheblichen Vorteil zu haben. Die Millionen von Käufern bei Poshmark ziehen Verkäufer an, und diese neuen Verkäufer vergrößern das Angebot und ziehen weitere Käufer an. So geht es immer weiter.

Poshmark wurde 2011 gegründet, hat also noch keine Rezession erlebt. Aber da die Plattform auf gebrauchte Kleidung und Schnäppchen ausgerichtet ist, ist es naheliegend, dass das Unternehmen auch dann noch bestehen wird, wenn sich die Wirtschaft verschlechtert. Poshmark verfügt über fast 600 Mio. US-Dollar in bar und hat keine Schulden, sodass das Unternehmen in der Lage sein sollte, jeden Sturm zu überstehen.

Eine Investition in Poshmark erfordert etwas Geduld, aber mit einer niedrigen Bewertung, einer grundsoliden Bilanz und massiven langfristigen Wachstumschancen hat die Aktie eine Menge zu bieten.

Ein Wachstumsstar, der mit einem Abschlag gehandelt wird

Jeremy Bowman (Okta): Software-as-a-Service (SaaS)-Aktien wurden in den letzten Monaten auf breiter Front in Mitleidenschaft gezogen, da der pandemische Boom, den viele von ihnen erlebten, nachlässt.

Der Cloud-Identitätsspezialist Okta ist jedoch seit seinem Börsengang 2017 mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 40 % stetig gewachsen, Pandemie hin oder her. Dennoch ist die Aktie in den letzten Monaten im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs der Branche gefallen. Das Unternehmen musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen, nachdem bekannt wurde, dass einer seiner externen Ingenieure gehackt worden war.

Damit ist die Aktie so günstig wie seit 2018 nicht mehr. Sie wird zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18 gehandelt, also 14 auf Basis der für dieses Jahr erwarteten Einnahmen. Das mag nicht billig klingen, aber Okta bietet einen unverzichtbaren Service für Unternehmen an und ist der schnell wachsende Marktführer in einem ansprechbaren Markt, den das Unternehmen inzwischen auf 80 Mrd. US-Dollar schätzt. Der Hack mag dem Ruf des Unternehmens geschadet haben, aber er scheint keine langfristige Bedrohung für Okta zu sein, und der Ausverkauf bietet eine kurzfristige Kaufgelegenheit. Okta sollte in der Lage sein, bis zum Geschäftsjahr 2026 sein Ziel von mindestens 4 Mrd. US-Dollar Umsatz und 20 % freier Cashflow-Marge zu erreichen. Das bedeutet, dass das Unternehmen seinen Umsatz jährlich um mindestens 35 % steigern und einen freien Cashflow von mindestens 800 Mio. US-Dollar generieren wird.

Wenn es dem Unternehmen gelingt, dieses Ziel zu erreichen und den großen Markt, der vor ihm liegt, weiter zu durchdringen, wird sich der Kauf jetzt auszahlen.

Der Artikel 5 Top-Aktien für April ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

