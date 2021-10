9 teure Fehler beim Investieren in Aktien und wie du sie vermeidest

Der Weg zum Erfolg an der Börse ist nicht leicht zu gehen. Es warten viele Stolpersteine und Fehler, die du beim Investieren machen kannst. Fehler, die dich teilweise Hunderte oder gar Tausende Euro kosten können.

Einige von ihnen wirst du begehen - doch es hilft, vorbereitet zu sein und die Tücken des Anlegens an der Börse zu kennen. Hier sind neun Fehler beim Investieren in Aktien, die für dich teuer werden könnten!

1. Ohne langfristige Strategie investieren

Bevor du mit dem Investieren in Aktien beginnst, muss dir klar sein, dass du eine langfristige Strategie brauchst. Denn mit Aktien wird man nicht über Nacht zum Millionär. Stattdessen sind viele Jahre oder Jahrzehnte an Ausdauer gefragt.

Du solltest dich fragen, was deine Ziele sind und wie viel Risiko du verkraften kannst, und deine Anlagen dementsprechend auswählen. Und auch wenn deine Strategie mal über einige Monate oder Jahre nicht aufgeht, ist das kein Grund, entnervt aufzugeben. Wenn es eine Anlagestrategie gäbe, die ausnahmslos Supergewinne abwirft, wären wir alle schon reich.

2. Geld in Aktien investieren, das du benötigst

Der zweite Fehler leitet sich aus dem ersten ab. Das Investieren ist ein langfristiges Projekt. Der Starinvestor Warren Buffett sagte einmal, dass du eine Aktie, die du für zehn Minuten besitzen möchtest, auch für zehn Jahre zu halten bereit sein solltest.

Die Aktienmärkte schwanken ständig auf und ab. Niemand weiß, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Das Geld für den demnächst stattfindenden USA-Trip am Aktienmarkt aufs Spiel zu setzen, um sich ein besseres Hotel leisten zu können, ist unvernünftig. Halte deine Aktien langfristig und behandle das in Aktien investierte Geld so, als hättest du vergessen, dass es existiert.

3. Aktienverluste laufen lassen

Der Tag wird kommen, an dem dir klar wird: Obwohl du eine bestimmte Aktie für viele Jahre gehalten hast, war das Investment kein Erfolg. Im Depot steht nun ein dickes rotes Minus.

Es wäre unklug, jetzt weiteres Geld nachzuschießen oder zumindest darauf zu hoffen, dass die betreffende Aktie irgendwann wieder über deinen Einkaufskurs steigt. Gestehe dir ein, dass deine Investitionsthese nicht aufgegangen ist, realisiere den Verlust, notiere dir mögliche Fehler bei der Auswahl der entsprechenden Aktie und mach dich auf die Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten!

4. Zu emotional und zu viel handeln

Die meisten Anleger verfallen an der Börse in einen ungesunden Aktionismus. Sie denken, dass sie besonders viel handeln müssen, um an der Börse besonders erfolgreich zu sein - insbesondere bei guten oder schlechten Aktien-News.

Doch wie wir bereits wissen, ist das Investieren in Aktien ein langfristiges Spiel. Ein lockerer Umgang mit den Kauf- und Verkaufsknöpfen ist ein leicht vermeidbarer Fehler. Wann immer du den Drang verspürst, handeln zu müssen, beschäftige dich stattdessen mit Fundamentaldaten deiner Aktien und versuche, die Unternehmen dahinter besser zu verstehen. So hast du deine Energie in eine sinnvolle Tätigkeit investiert.

5. Aktien mit Charttechnik analysieren

Eine Tätigkeit, die sicherlich schon Milliarden an unsinnigen Trades hervorgebracht hat, ist die Chartanalyse von Aktien. Es wäre doch schön, wenn es so einfach wäre: Betrachte ein paar Linien und Formationen und auf einmal machst du garantierte Gewinne an der Börse.

Doch die Erfahrung zeigt, dass das nicht funktioniert. In allen möglichen Charts lassen sich mit etwas Fantasie Trends, Widerstände und Formationen erkennen - selbst, wenn es sich nicht um Aktiencharts handelt. Im Ernst: Schaue dir bei Google Trends das Suchinteresse nach einigen populären Begriffen an, betreibe etwas Chartanalyse und sieh, ob deine Erfolgsquote hier besser oder schlechter liegt als an der Börse.

6. Von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen

Das Extrapolieren von der Vergangenheit in die Zukunft ist nicht nur bei Charts eine dumme Idee. Auch bei Fundamentaldaten machen Anleger diesen Fehler.

Ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 10 % in den letzten drei Jahren bedeutet nicht, dass es in den Jahren vier, fünf und sechs genauso weitergeht. Anstatt diesen Fehler zu machen, sollten Anleger versuchen, die Gründe für die beobachteten Veränderungen zu suchen. So lernen wir, unsere Unternehmen besser zu verstehen.

7. Investieren in Aktien außerhalb deines Kompetenzkreises

Wir Fools sind der festen Überzeugung, dass Investoren mit der richtigen Aktien-Strategie die Rendite des breiten Marktes übertreffen können. Gleichwohl solltest du dir bewusst machen, dass sich Aktienkurse aus den Entscheidungen von Menschen und Algorithmen ergeben, die alle das gleiche Ziel haben wie du: Geld verdienen.

Es gibt Momente, in denen du anerkennen musst, dass andere Anleger besser informiert sind als du. Versuche, einen Bogen um Aktien zu machen, bei denen du keinen Informationsvorteil hast. Denn ohne überlegene Informationen wirst du auch keine überlegenen Entscheidungen treffen.

8. Der falsche Umgang mit Diversifikation

Es gibt keine optimale Anzahl von Aktien, die du in deinem Depot halten solltest. Die für dich persönlich richtige Anzahl hängt unter anderem von deiner Risikoneigung ab.

Dennoch ist klar: Zwei verschiedene Aktien sind zu wenig, hundert sind zu viele. Diversifikation kann die Schwankungen in deinem Depot ausgleichen und das Risiko senken, wenn du es richtig angehst. Doch zu viel Diversifikation sorgt dafür, dass sich deine Rendite an die des breiten Markts annähert. In diesem Fall wäre wohl ein ETF die bessere Wahl.

9. Gar nicht in Aktien investieren

Der größte Börsenfehler, den du machen kannst, ist jedoch der, dich gar nicht an Aktien heranzutrauen. Aktien liefern über langfristige Zeiträume fantastische Renditen bei akzeptablem Risiko.

Dennoch investiert die große Mehrheit der Deutschen nicht an der Börse. Wenn du die oben genannten Fehler vermeidest und stattdessen die Tipps befolgst, hast du gute Karten, deine Story an der Börse zu einer erfolgreichen zu machen.

Der Artikel 9 teure Fehler beim Investieren in Aktien und wie du sie vermeidest ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images