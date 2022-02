ACEA - Europas Automarkt bleibt auch 2022 unter Vorkrisenniveau

München (Reuters) - Der europäische Automarkt kehrt nach zwei Jahren mit rückläufigen Absatzzahlen 2022 wieder auf den Wachstumskurs zurück.

Der europäische Branchenverband ACEA sagte am Dienstag ein Plus von 7,9 Prozent voraus. Insgesamt werde mit 10,5 Millionen Neuzulassungen gerechnet, teilte der Verband mit. Damit bleibe der Markt aber weiterhin rund ein Fünftel unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019.

Die Halbleiter-Knappheit, die in den vergangenen Monate bei zahlreichen Autoherstellern für Produktionskürzungen gesorgt hatte, wird sich nach Ansicht des ACEA im laufenden Jahr verbessern. EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton stellt am Dienstag den europäischen Chips Act vor, mit dem die Halbleiterindustrie in der EU gefördert werden soll. Der ACEA forderte angesichts dessen die EU auf, ihre Abhängigkeit von Zulieferern im Ausland zu reduzieren, um in der Zukunft weitere Verwerfungen für die europäische Wirtschaft zu vermeiden.