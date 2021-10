Adler Group: Aktie kommt vom Höhenflug deutlich zurück

Über 17 Prozent ist die Aktie der Adler Group zu Handelsbeginn in die Höhe geschossen. Den großen Kurssprung scheinen allerdings einige Anleger zum Ausstieg beim Immobilienunternehmen aus Luxemburg zum Ausstieg genutzt zu haben, denn keine 30 Minuten nach Handelsbeginn ist das Plus auf etwas weniger als 5 Prozent geschmolzen. Eine mögliche Neuausrichtung der Luxemburger hatte das deutliche Plus zum Handelsstart ausgelöst.

Intraday-Chart Adler

Großer Umbau geplant?

Aktuell laufe „eine grundlegende Überprüfung“ der strategischen Handlungsmöglichkeiten, teilte der im Nebenwerteindex SDax gelistete Konzern mit. Hintergrund sei, dass man von mehreren institutionellen Interessenten Angebote für Teile des Miet-Portfolios erhalten habe.

Aktie im September stark unter Druck

Selbst eine Anhebung der Prognose half dem Papier der Luxemburger im September nicht auf die Sprünge. Im Vormonat gab der Kurs um rund 35 Prozent nach.

