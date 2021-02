Agentur - Diagnostik-Konzern Quidel prüft Milliarden-Übernahme von Qiagen

Berlin (Reuters) - Der US-Diagnostik-Spezialist Quidel prüft einem Medienbericht zufolge einen milliardenschweren Zusammenschluss mit dem Biotech-Unternehmen Qiagen.

Die Amerikaner hätten erste Annäherungsversuche unternommen, um das Interesse Qiagens auszuloten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratschlagungen befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Ob die Verhandlungen am Ende in einer Vereinbarung mündeten, sei deshalb ungewiss. Qiagen ist derzeit mehr als zehn Milliarden Euro an der Börse wert. Dem Bericht zufolge wollte Qiagen sich nicht dazu äußern. Bei Quidel war zuächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Vor kurzem war der US-Rivale Thermo Fisher mit seiner milliardenschweren Übernahmeofferte für Qiagen wegen des Widerstands von Aktionären gescheitert. Diese hatten das Angebot angesichts der besseren Geschäftsaussichten von Qiagen im Zuge der Pandemie als zu niedrig bezeichnet.