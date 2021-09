AGM entscheidet sich für den Alpha-Prime-Sensor von Velodyne Lidar für das neue mobile Scanningsystem

AGM ermöglicht präzise und leistungsstarke mobile Kartierung für komplexe Anwendungen einschließlich der Bereiche Infrastruktur, Smart City und mehr

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass AGM Systems LLC den Lidar-Sensor Alpha Prime auf dem AGM-MS5.Prime, der neuesten mobilen Hochleistungs-Scanlösung von AGM, eingesetzt hat. Die fortschrittlichen 3D-Datenerfassungsfunktionen des AGM-Systems ermöglichen mobiles Scannen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Kartierung von weitläufigen linearen Objekten, der Inventarisierung von Straßeninfrastruktureinrichtungen, der 3D-Modellierung von städtischen Umgebungen, der Infrastruktur von Smart Citys und mehr.

AGM Systems beliefert mit seiner multifunktionalen, leistungsstarken und auf Lidar-Sensoren von Velodyne basierenden Technologie weltweit führende Unternehmen in den Bereichen fortschrittliche Fahrassistenzsysteme (Advanced Driving Assistance Systems, ADAS), Energie, Forstwirtschaft, industrielle Automatisierung, Infrastruktur, Bergbau und Smart City.

Velodyne (Halle: 20, Stand: 20F.29) und AGM Systems (Halle: 20, Stand: 20B.30) werden ihre Lidar-basierten Lösungen für die Geodatengemeinschaft auf der INTERGEO 2021 vorstellen, einer weltweit führenden Ausstellungs- und Konferenzplattform für Geomatik und zukunftsorientierte Lösungen. Die Veranstaltung findet vom 21. bis 23. September in Hannover, Deutschland, statt.

„Die Ausstattung unseres neuen mobilen Scanners AGM-MS5.Prime mit dem Alpha Prime, dem leistungsstärksten Sensor von Velodyne, versetzt uns in die Lage, eine noch nie dagewesene detaillierte und dichte Punktwolke zu liefern“, sagte Sergey Mischenko, General Director, AGM Systems LLC.

Das AGM-MS5.Prime-System ist eine kompakte, leichte und kostengünstige Lösung für hochpräzises mobiles Scannen. Der Alpha Prime von Velodyne bietet 128 Lidar-Kanäle, eine 360-Grad-Rundumsicht und eine Zielerfassungsreichweite von 300 Metern bei 10 Prozent Reflexionsgrad und 180 Metern bei 5 Prozent Reflexionsgrad. Die Lösung liefert eine hohe Abbildungsdichte mit makelloser Genauigkeit, die es dem Benutzer ermöglicht, selbst bei der Reflexion durch kleine Objekte Messpunkte zu erhalten. Diese Fähigkeiten sind besonders bei der Modellierung von städtischen Umgebungen von Bedeutung, wo verschiedene Objekte wie Straßenschilder, Bordsteine und Signalpfosten erkannt werden müssen. Der AGM-MS5.Prime erfasst die Daten, die für den Aufbau und die Aktualisierung komplexer 3D-Geoinformationssysteme erforderlich sind.

Die AGM-MS5.Prime-Lösung ist mit einem hochpräzisen inertialen Navigationssystem, AGM-PS, ausgestattet, das auf Faserkreiseln basiert. AGM-PS ermöglicht es den Benutzern, selbst unter schwierigen Empfangsbedingungen für ein GNSS-Signal eine genaue Trajektorie der Scannerbewegung zu erhalten. Der AGM-MS5.Prime liefert eine dichte Punktwolke in einer Datengenauigkeit von drei Zentimetern. Das Gerät kann Panoramakameras und andere Geräte von Drittanbietern integrieren, wodurch sich die Anwendungsmöglichkeiten deutlich erweitern.

„Mit dem AGM-MS5.Prime demonstriert AGM einmal mehr eine wegweisende Innovation, die Laserscanning-Systeme für mobile und luftgestützte Anwendungen vorantreibt“, so Erich Smidt, Vice President für Europa bei Velodyne Lidar. „Mit seiner großen Reichweite und hohen Leistungsfähigkeit eignet sich der Alpha Prime hervorragend für mobile Kartierungsanwendungen, bei denen es auf Datenvollständigkeit, hohe Genauigkeit, Präzision und Vermessungsgeschwindigkeit ankommt.“

Die Velodyne Alpha-Prime-Sensoren bieten die große Reichweite, Bildschärfe und 360-Grad-Rundumsicht, die erforderlich sind, um hochpräzise 3D-Modelle einer beliebigen Umgebung für mobile Kartierungen zu erstellen. Der Alpha Prime entspricht den Anforderungen von Kartierungs- und Vermessungsentwicklern an einen Sensor mit geringem Gewicht, niedrigem Stromverbrauch und einfacher Integration. Velodyne profitiert von einer fortschrittlichen Fertigungsautomatisierung und leistungsstarken globalen Lieferketten- und Massenproduktionspartnerschaften, um die Sensorkosten zu senken, Materialien höchster Qualität zu liefern und Fertigungsinnovationen zu verwirklichen. Um den Alpha Prime zu erwerben, kontaktieren Sie bitte die Vertriebsabteilung von Velodyne unter +1 669 275 2526, sales@velodyne.com.

