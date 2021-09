AIR FRANCE - Das sieht konstruktiv aus

Die Aktie der niederländisch/ französischen Airline war bis zur Impfstoff-News von Anfang November 2020 in einem intakten Bärenmarkt unterwegs und hatte zwischenzeitlich gut 70 % an Wert eingebüßt. Die anschließende erste impulsive Kaufwelle im Wochenchart bis an die 6,00 EUR-Marke wurde in den vergangenen Monaten wieder korrigiert.

Fibonacci-Level als Unterstützung

Dabei setzte die Air-France Aktie an das 61,8 %-Retracement der vorherigen Aufwärtswelle zurück. An dieser Marke setzte eine mehrwöchige Stabilisierungsphase ein die in der vergangenen Woche von einem neuen Aufwärtsschub abgelöst wurde.

Mit dem Ausbruch über den Abwärtstrend im Wochenchart und den EMA50 wurde nun ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Erst unterhalb von 3,80 EUR sind die Bären zurück im Spiel.

Fazit: So lange die Aktie nun nicht wieder unter 3,80 EUR abrutscht, stehen die Chancen aus charttechnischer Sicht nicht schlecht für einen mittelfristigen weiteren Erholungsschub in den Bereich 6,00 bis 6,50 EUR.

Air France KLM Aktie Chartanalyse Wochenchart

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants.

Jetzt abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)