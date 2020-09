Air France-KLM bereitet Anleger auf Kapitalerhöhung vor

ROISSY (dpa-AFX) - Die staatliche gestützte Fluggesellschaft Air France-KLM bereitet ihre Aktionäre auf eine mögliche Kapitalerhöhung vor. Der Konzern wolle bis Mai 2021 Schritte unternehmen, um sein Eigenkapital und seine eigenkapitalähnlichen Mittel zu stärken, teilte das französisch-niederländische Unternehmen am Dienstag in Roissy bei Paris mit. Zunächst will die Gesellschaft Nachranganleihen mit ewiger Laufzeit vom Markt zurückkaufen, um ihre Finanzierungskosten zu senken. Dabei gehe es um gut 400 Millionen Euro.

Damit der Geschäftsausfall infolge der Corona-Pandemie Air France-KLM nicht in die Pleite reißt, haben die Regierungen von Frankreich und den Niederlanden dem Konzern mit Milliardensummen unter die Arme gegriffen. Aus Frankreich erhielt das Unternehmen Kreditgarantien und einen Kredit in Höhe von 7 Milliarden Euro, aus den Niederlanden kamen weitere 3,4 Milliarden Euro hinzu. Die beiden Staaten sind auch die größten Anteilseigner von Air France-KLM. Frankreich hält 14,3 Prozent, die Niederlande 14 Prozent der Aktien des Konzerns. Je knapp neun Prozent gehören der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines sowie der China Eastern Airlines ./stw/mis/fba