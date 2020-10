Airship Journeys sorgt für massive Steigerung der Konversionsraten bei Marken rund um den Globus

Marketingexperten aus den Bereichen soziale Netze, Einzelhandel und Hotellerie teilen ihre Erfahrungen über den Einfluss optimierter, kanalübergreifender Customer-journeys auf ihr Business

Das Customer-Engagement- Unternehmen Airship präsentiert heute bemerkenswerte Business Erfolge, die drei Markenverantwortliche mit Airship Journeys erzielt haben, indem sie – schnell und einfach – kanalübergreifende Customer-journeys optimierten. Alle drei Beispiele führten zu Leistungsverbesserungen im zwei- und sogar dreistelligen Prozentbereich gegenüber den Basiswerten der Kontrollgruppen.

Airship Journeys vereint alles, was Marketingverantwortliche zum Erstellen, Bewerten, Testen und Optimieren kanalübergreifender Customer-journeys benötigen – unter einer einzigen, intuitiven visuellen Platform. Nur Airship Journeys ermöglicht dem Marketing-Team, auf der Basis einer übersichtlichen, mehrfarbigen Visualisierung die Leistung einer Customer-journey mit Business Zielen und Budget zu vergleichen, um alle daraus folgenden Nachrichten mittels A/B-Tests zu editieren und zu optimieren.

Aus der Hotelbranche berichtet die Radisson-Hotelgruppe, die für ihre mobile App eine Serie von Kaufabbrecher-Journeys erstellt hat, bestehend aus drei Nachrichten über vier Tage, wovon die erste den Zimmerpreis garantierte, was am Ende zu 11 Prozent mehr Reservierungen gegenüber der Kontrollgruppe führte.

Auch Vampr, das größte professionelle soziale Netzwerk mit digitaler Vertriebsplattform für Musiker und Kreative, hat seit der Zusammenarbeit mit Airship im August 2020 einige Journeys erstellt. Eine kürzlich gestartete zweiwöchige Reaktivierungskampagne wendete sich an App-Benutzer, die fünf Tage inaktiv waren: mit einer Serie aus drei Push- Benachrichtigungen und einer abschließenden E-Mail. Am Ende rangierte die Reaktivierungsrate um 277 Prozent höher als bei der Kontrollgruppe.

„Meine Strategie ist, maßgebliche Business-KPIs zu steigern, indem ich Nutzer dazu bringe, ihre Profile zu vervollständigen, mit Kreativen in ihrer Nähe Kontakt aufzunehmen, Originalsongs und Videos hochzuladen und dergleichen mehr. Rund 90 Prozent meiner Zeit nutze ich Airship Journeys, um diese Art Nutzererfahrungen zu optimieren“, so Jessy Trengove, Head of Insights bei Vampr. „Weil ich die Journey-Performance leicht mit Basiskennzahlen und Kontrollgruppen abgleichen kann, bin ich in der Lage, Wege zu beschreiten, die unser Business echt voranbringen.“

Am Black Friday nutzte die J. C. Penney Company, Inc. Airship Journeys, um den mit einer automatischen Nachricht quittierten Kaufabbruch in eine Zwei-Nachrichten-Journey umzuwandeln, was die Quote der abgeschlossenen Käufe unmittelbar nach oben bewegte. Die neue Journey sorgte für ein Allzeithoch von 40 Prozent mehr Abschlussquote im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die JCP- Reaktivierungsnachrichten, zuvor auf drei separate Automatisierungen verteilt, wurden zu einer einzigen Reise kombiniert, was eine zielorientierte Betrachtung der Auswirkungen auf die Umsätze ermöglichte, anstatt aus dem Vergleich der Engagement-Zahlen für jede einzelne Nachricht Schlussfolgerungen zu ziehen.

„Mit Airship Journeys können wir erkennen, wo jeder Kunde in jeder Phase einsteigt und wie er sich fortbewegt. Und wir können jede Nachricht während einer Journey ganz einfach einem A/B-Tests unterziehen, um Timing, Auslöser, Text und Inhalt zu optimieren“, so Hayley Welmon, Mediaspezialistin bei JCPenney. „Die Kontrollgruppen und Ausgangswerte von Airship Journeys helfen uns dabei, schnell Entscheidungen zu treffen und den Umsatz rasch zu steigern, wobei wir nicht nur unseren Erfolg maximieren sondern auch sicherstellen, dass, was wir für die beste Kundenerfahrung halten, auch wirklich die beste ist.“

„Es ist eine Freude zu sehen, wie schnell Marken aufgrund der leistungsstarken Methode, mit der wir die Cross-Channel- Journey für das mobile Zeitalter neu erfunden haben, ordentlich Umsatzgewinne erzielen“, sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. „Es war noch nie so wichtig wie heute, Kunden mit der ,Relevanz des Augenblicks‘ in den digitalen Kanälen zu binden, wobei kleine Verbesserungen große Ergebnisse erzielen. Airship Journeys bringt eine verblüffende Vereinfachung in den gesamten Prozess und beschleunigt den Prozess der Optimierung, und damit das Umsatzwachstum.“

Kürzlich wurde Airship in „The Forrester Wave™: Mobile Engagement Automation, Q3 2020“ als Leader eingestuft, mit der höchsten Punktzahl in der Kategorie ,Strategie’ und der zweithöchsten Punktzahl in der Kategorie ,Aktuelles Angebot’.

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkanäle sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-Ära zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

