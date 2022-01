AIT Worldwide Logistics kombiniert südkalifornische Teams in neu errichteter, hochmoderner Anlage in Los Angeles

Das Hauptquartier für die Westküste erweitert die Container-Umladung und bietet Zugang zur vollen Bandbreite an Lieferkettenlösungen von nur einem einzigen Zugangspunkt aus

Das global führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen AIT Worldwide Logistics feierte heute die glanzvolle Eröffnung einer neuen, modernen Anlage in einem beliebten Speditionskorridor von Los Angeles. Der Standort wird bald der neue Arbeitsplatz für mehr als 100 Teammitglieder sein, die zuvor in anderen Anlagen von AIT im Großraum Los Angeles arbeiteten, wo sie mit ihrer Logistik-Expertise Kunden aus einem breiten Spektrum von Branchen dienten, einschließlich Spezialversanddiensten für Lebensmittel, High-tech und Biowissenschaften.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005021/de/

„Nach Monaten strategischer Planung und koordinierter Teamarbeit bin ich begeistert, zu sehen, wie unsere Teams eintreffen und diesen wunderschönen neuen Standort zum Leben erwecken“, sagte Vaughn Moore, AIT President und CEO. „Für mich ist dieses Gebäude ein Schaufenster, das unser stetiges Wachstum als Unternehmen widerspiegelt und eines, das viel helfen wird, die Leistung von erstklassigen Diensten für unsere Kunden zu optimieren, sowohl an der Westküste als auch in aller Welt.“

„Über die rein physischen Aspekte der Anlage hinaus ist der größte Vorteil für unsere Kunden, dass dieser Standort ein Zugangspunkt zu allen Diensten und Kenntnissen der Transportlogistik von AIT von einem einzigen Punkt aus ist – angefangen bei den robusten vertikalen Märkten des Unternehmens wie Biowissenschaften und High-tech bis hin zu Zollabfertigungen“, fügte Moore hinzu.

Mit seinem jeden Tag und rund um die Uhr aktiven Sicherheitssystem – einschließlich ununterbrochener Video- und persönlicher Überwachung – 18 Verladetoren, einem besonderen Sicherheitsbereich, Fähigkeiten zur gezielten Vorbereitung von Pharmazeutika, einem Käfig für Fracht von außerordentlichem Wert sowie Kühlräumlichkeiten liegt das zweistöckige, mehr als 9.800 Quadratmeter umfassende Lagerhaus zudem nahe den Freeways 405 und 110 und gewährleistet so raschen Zugang zu den Häfen von Los Angeles und Long Beach wie auch zum internationalen Flughafen von Los Angeles.

Der Betriebsleiter von AIT, Keith Tholan, kommentierte, dass die Größe des Standorts die für die stetig wachsende Nachfrage nach Umladen von Schiffscontainern erforderliche Flexibilität und Größenordnung bietet.

„Die Errichtung dieser neuen Räumlichkeiten für Büros und Lagerkapazitäten von Grund auf ermöglichte uns, eine hocheffiziente, umweltfreundlichere Anlage zu konzipieren, welche die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich befriedigt“, sagte Tholan.

Er fügte hinzu, dass zu den auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Merkmalen des Standortes fünf Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz, elektrisch betriebene Gabelstapler und energiesparende Beleuchtung im gesamten Gebäude gehören.

Als eine von der U.S. Transportation Safety Administration verpflichtete und gebilligte zertifizierte Anlage zum Fracht-Screening steht das neue Büro auch völlig im Einklang mit der Mitgliedschaft des Unternehmens bei der Customs Trade Partnership Against Terrorism und ist für den Export von verteidigungsrelevanter Fracht in Übereinstimmung mit den International Traffic in Arms Regulations zertifiziert. Auch ist die Anlage gemäß der Transported Asset Protection Association und der ISO 9001:2015 zertifiziert.

Angesichts der Pläne, den Mitarbeiterstamm in den kommenden Jahren um etwa 30 % zu erweitern, merkte Tholan an, dass AIT die Räumlichkeiten auch darauf hin konzipiert hat, Top-Talente anzuziehen und daher modernste audiovisuelle und Sicherheitstechnologien integriert hat wie auch Stehpulte, einen Minimarkt mit gesundem Lebensmittelangebot und andere Annehmlichkeiten.

Dieser Standort kommt zu den mehr als 50 AIT-Büros in ganz Nordamerika hinzu ... und zu den mehr als 100 weltweit.

AIT Worldwide Logistics

1820 195th Street

Torrance, CA 90501

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein weltweit tätiger Spediteur, der Unternehmen dabei hilft, zu wachsen, indem sie ihren Zugang zu Märkten in aller Welt erweitern, wo sie verkaufen und/oder ihre Rohmaterialien, Bauelemente und Fertigprodukte beschaffen können. Das in Chicago beheimatete führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen konsultativen Ansatz für den Aufbau eines globalen Netzwerks und verlässlicher Partnerschaften in nahezu sämtlichen Branchen; dazu gehören die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Einzelhandel für Verbraucher, Lebensmittel, staatliche Institutionen, Gesundheitswesen, High-tech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie, individualisiert das flexible Geschäftsmodell von AIT Frei-Haus-Lieferungen via See-, Luft-, Straßen und Bahntransport – pünktlich und preisgerecht. Angesichts der hoch qualifizierten Teammitarbeiter an mehr als 100 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika, gehören zu AITs Optionen für den Komplettservice auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und erstklassige sonstige Dienste. Erfahren Sie mehr auf www.aitworldwide.com.

Unser Auftrag

Wir bei AIT bemühen uns energisch um Chancen, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir weltweit hervorragende Logistiklösungen liefern und zugleich leidenschaftlich unsere Mitarbeiter, Partner und Gemeinschaften wertschätzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005021/de/

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 630 766 8300

msanders@aitworldwide.com