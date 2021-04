AIXTRON - Liefern die Zahlen den nötigen Schwung?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 18,830 € (XETRA)

AIXTRON erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €49,5 Mio (VJ: €41,0 Mio, Analystenprognose: €57,3 Mio), einen Auftragseingang von €124,4 Mio (VJ: €68,8 Mio), ein Ebit von -€0,7 Mio (VJ: -€1,1 Mio, Prognose: €3,7 Mio) und einen Nettogewinn von €3,8 Mio (VJ: -€0,8 Mio). Im Ausblick auf 2021 erwartet das Management einen Umsatz im oberen Bereich der Bandbreite von €320 bis €360 Mio, eine Ebit-Marge von 18 % (bisher: 16 %) und einen Auftragseingang im oberen Bereich der Bandbreite von €340 bis €380 Mio. Quelle: Guidants News

AIXTRON -Aktie weiter mit Ausbruchschancen

Nach einem gewaltigen bullischen "Rounding Bottom", der von April 2018 bis in den Herbst des Vorjahres hinein ausgebildet wurde und eine große Trendwendeformation darstellt, wurde bei der Aixtron-Aktie mit dem Anstieg über die Hürden bei 12,00 und 12,86 EUR ein langfristiges Kaufsignal generiert.

In der Folge setzte eine Rally ein, die den Wert bis an die 161,8 %-Fibonacci-Projektion der ersten großen Kaufwelle und damit an das Hoch des Jahres 2018 bei 19,75 EUR und teilweise schon darüber hinaus führte.

Nach einer kurzen Korrekturphase trifft die Aktie jetzt auf eine Abwärtstrendlinie auf Höhe von 19,20 EUR, deren Bruch den nächsten Angriff auf die 19,75 EUR-Marke auslösen kann. Sollte anschließend auch das Hoch bei 20,35 EUR überwunden werden, stünde eine Kaufwelle an das nächsthöhere Kursziel bei 22,54 EUR an. Selbst ein kurzzeitiger Anstieg bis 24,00 EUR wäre dann möglich.

In der aktuellen Lage wäre dagegen erst ein Bruch der Unterstützung bei 17,44 EUR problematisch. In diesem Fall wäre der Aufwärtstrend seit Anfang März gestoppt und ein Rückfall auf die Unterstützung bei 15,62 EUR die Folge, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetzen dürfte.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)