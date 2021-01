AKTIE IM FOKUS: Adva nach Kepler-Kaufempfehlung auf Hoch seit April 2019

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine frische Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat die Aktie von Adva am Donnerstag auf ein Hoch seit April 2019 getrieben. Sie gewann zuletzt 3,6 Prozent auf 9,11 Euro.

"Zeit für Käufe", titelte Kepler-Analyst Paul Froment in seiner aktuellen Studie und erhöhte zudem sein Kursziel von 7,00 auf 10,50 Euro. Diesen Kurs könnte die Aktie in diesem Jahr erreichen, so der Experte. Er rechnet mit einem starken ersten Quartal./ajx/jha