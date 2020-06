AKTIE IM FOKUS: Flatex klettern nach Kaufempfehlung auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Flatex haben es am Mittwoch mit 36,45 Euro auf ein neues Rekordhoch geschafft. Die Papiere des Onlinebrokers, der mit einem Wechsel in den Prime Standard im vierten Quartal zum SDax -Kandidaten wird, gewannen dabei in der Spitze weitere 5,8 Prozent. Nach gut 20 Prozent in vier Handelstagen ließ der Schwung jedoch am Vormittag nach und es steht aktuell noch ein Tagesgewinn von 4 Prozent zu Buche.

Mit Blick auf die Größenvorteile des Marktführers in Deutschland, Österreich und den Niederlanden halten die Experten vom Investmenthaus Mainfirst die Papiere für einen "guten Trade". Sie empfahlen sie folglich mit einem Kursziel von 47 Euro zum Kauf. Warburg ist mit nun 53 Euro sogar noch optimistischer./ag/fba

