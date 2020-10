AKTIE IM FOKUS: HeidelbergCement an Dax-Spitze - Citigroup erwartet gute Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Hohe Erwartungen der Citigroup an die anstehenden Quartalszahlen von HeidelbergCement haben den Kurs am Donnerstagmittag an die Spitze des Dax getrieben. Um 3,2 Prozent auf 56,68 Euro ging es für die Aktien nach oben. Damit fehlten nur noch wenige Cent für einen Höchstkurs seit dem Einbruch im Februar.

Mit Blick auf die Zementbranche dürften die Heidelberger wohl am stärksten von den wieder erfreulicheren Markttrends profitieren, argumentierte Analyst Ephrem Ravi. Vor der Saison der Quartalsberichte setzte er die Aktien deshalb auf eine Liste solcher Unternehmen, die mit ihren Zahlen positiv überraschen könnten. HeidelbergCement veröffentlicht die Zahlen zum dritten Quartal Anfang November./bek/mis