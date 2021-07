AKTIE IM FOKUS: Hochtief von Zahlen nur vorübergehend bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief haben am Dienstag per Saldo kaum auf die Zahlen zum zweiten Quartal reagiert. Zwar zog der Kurs am Mittag vorübergehend an, fiel danach aber wieder zurück.

Zuletzt verloren die Papiere des Baukonzerns 1,1 Prozent auf 65,40 Euro. Nach Aussage eines Händlers decken sich der Umsatz und der Nettogewinn in etwa mit den Konsensschätzungen./bek/he