AKTIE IM FOKUS: Hornbach Holding auf Rekordhoch - Starkes Sommergeschäft

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf weiterhin gute Geschäfte in und dank der Corona-Krise hat den Aktien der Hornbach Holding am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. In der Spitze stiegen die Papiere auf 90,30 Euro. Sie führten mit Kursgewinnen von mehr als fünf Prozent den SDax der kleineren Börsentitel an.

Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Welt" vom Vorabend, in dem von einem "historischen Baumarkt-Boom" in Deutschland die Rede ist. Dort äußerte sich ein Verbandsvertreter optimistisch zu einem für die Branche normalerweise mauen Sommergeschäft und zum Umsatzwachstum im Gesamtjahr./bek/jha/