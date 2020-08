AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich auf Hoch seit Mai 2019 - Analysten positiv gestimmt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzugsaktien von Jungheinrich haben am Mittwoch an ihre Vortagsgewinne angeknüpft und ein Hoch seit mehr als einem Jahr markiert. Am Vormittag bauten sie im SDax ihre Gewinne auf zuletzt 6,5 Prozent und 28,30 Euro aus. Diverse Analysten bleiben guten Mutes für die Papiere des Herstellers von Flurförderzeugen, auch wenn dieser am Vortag wegen der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr verkünden musste.

So bestätigten die Experten der Privatbank Hauck & Aufhäuser sowie Warburg ihre bisherigen Kaufempfehlungen. Warburg-Experte Stefan August sieht nun mit einem auf 30 Euro erhöhten Kursziel noch Luft nach oben. Für seinen Kollegen Frederik Bitter gilt dies ohnehin, er sieht das Ziel schon einige Zeit bei 32 Euro. Der Hauck & Aufhäuser-Experte glaubt, dass die Jahresziele des Unternehmens angesichts einer anhaltenden Erholung am Gabelstaplermarkt bald angehoben werden könnten./tih/fba

