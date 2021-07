AKTIE IM FOKUS: Linde auf Rekordhoch - Goldman Sachs lobt Umsatzanstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der Linde -Aktie hat am Freitagnachmittag kräftig angezogen und ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt legten die Papiere um 2,3 Prozent auf 257,65 Euro zu.

Analyst Robert Koort von Goldman Sachs hob lobend hervor, dass der Hersteller von Industriegasen den Umsatz in allen Regionen gesteigert habe. Das habe im wesentlichen für den überraschend hohen Gewinn gesorgt. In der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) habe sich die Profitabilität am besten entwickelt./bek/he

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX