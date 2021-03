AKTIE IM FOKUS: RWE erholt - SocGen sieht Einstiegsgelegenheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Dax-Spitze haben am Donnerstag die Papiere von RWE mit plus 1,8 Prozent von einer Kaufempfehlung der Societe Generale (SocGen) profitiert. Der erneute Renditeanstieg am Anleihemarkt, der vor allem verschuldete Unternehmen trifft und ihre Refinanzierung verteuert, wirkte sich nicht negativ aus.

In den RWE-Papieren dürften negative Aspekte inzwischen auch deutlicher eingepreist sein, hatten sie doch Anfang des Jahres noch mehr als 38 Euro gekostet verglichen mit aktuell nur 30,71 Euro. Am Vortag hatte außerdem die Unterstützung um die 30 Euro gehalten. SocGen-Analyst Lueder Schumacher sah nun eine attraktive Einstiegschance in die RWE-Aktien./ajx/jha/