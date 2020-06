AKTIE IM FOKUS: Varta winkt Sprung über 100 Euro - Hohe Subventionen bewilligt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Hohe Subventionen für Projekte rund um Batteriezellen haben die Papiere von Varta am Dienstag vorbörslich über die Marke von 100 Euro getrieben. Die bereits tags zuvor starken Varta-Papiere sprangen um 4,3 Prozent auf 101 Euro auf das höchste Niveau seit Januar. Insgesamt 300 Millionen Euro des Bundes und der Länder sollen an den Varta-Standorten Ellwangen und Nördlingen in die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie "erste industrielle Anwendung" fließen. Ganz unerwartet ist dies laut Händlern aber nicht, nachdem Baden-Württemberg und Bayern bereits ihr Engagement zugesagt hatten.

Anfang Januar hatten Befürchtungen eines zunehmend harten Wettbewerbs der Rally der Varta-Papiere ein Ende gesetzt. In der Folge war unter 117 Euro eine Kurslücke aufgerissen./ag/mis